ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
14.06.2021 09:15
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Katılımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942084
BIST
12:031.460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,85
|Açılış
|: 1.467
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|Önceki Kapanış
|: 1.461
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1.469
En Düşük
1.458
12:038,3475
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 8,3850
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En Düşük
8,3031
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
10,0527
12:03499,13
En Yüksek
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|Açılış
|: 499,13
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|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler12:01
|OYYAT
|24,78
|42.124.042
|% 9,94
|
|BOBET
|5,62
|247.434.764
|% 5,05
|
|BMSCH
|6,09
|49.120.587
|% 3,22
|
|KRVGD
|16,57
|37.637.293
|% 3,11
|
|AKYHO
|1,80
|3.840.592
|% 2,86
|
|KLKIM
|12,67
|5.976.583
|% -1,71
|
|CANTE
|7,34
|8.577.581
|% -1,48
|
|AYDEM
|7,29
|3.878.528
|% -0,82
|
|ZRGYO
|1,62
|17.934.377
|% -0,61
|
|UNLU
|6,12
|7.630.444
|% -0,16
|
|BOBET
|5,62
|247.434.764
|% 5,05
|
|BASGZ
|9,88
|84.917.763
|% 2,17
|
|BMSCH
|6,09
|49.120.587
|% 3,22
|
|OYYAT
|24,78
|42.124.042
|% 9,94
|
|ATATP
|29,48
|23.258.207
|% 0,27
|
|BASGZ
|9,88
|84.917.763
|% 2,17
|
|OYYAT
|24,78
|42.124.042
|% 9,94
|
|UNLU
|6,12
|7.630.444
|% -0,16
|
|ATATP
|29,48
|23.258.207
|% 0,27
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3453
|8,3472
|% -0,56
|
|Euro
|10,1143
|10,1200
|% -0,43
|
|Sterlin
|11,7360
|11,7949
|% -0,61
|
|Frank
|9,2589
|9,3147
|% -0,55
|
|Riyal
|2,2219
|2,2330
|% -0,43
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|-18,39
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-7,81
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|-54,00
|
|Tam
|3.287
|3.370
|-51,48
|
|Yarım
|1.589
|1.630
|-24,90
|
|Çeyrek
|797
|815
|-12,45
|
|Gümüş.Ons
|27,76
|27,78
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,45
|-0,09
|
|B. Petrol
|73,54
|73,54
|0,85
|