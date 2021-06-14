ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
14.06.2021 09:15
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Katılımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942087
BIST
12:031.460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,85
|Açılış
|: 1.467
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
1.458
12:038,3475
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 8,3850
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8,3938
En Düşük
8,3031
12:0310,1209
En Yüksek
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|: -0,42%
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
10,0527
12:03499,13
En Yüksek
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|Açılış
|: 499,13
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|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler12:03
|VAKKO
|13,75
|42.700.369
|% 10,00
|
|OYYAT
|24,78
|42.099.510
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|121.390
|% 9,91
|
|EUKYO
|6,35
|2.298.469
|% 8,36
|
|KRGYO
|5,34
|11.425.105
|% 7,66
|
|TKURU
|142,00
|1.746.506
|% -9,96
|
|YESIL
|2,85
|3.995.466
|% -9,81
|
|RODRG
|16,10
|769.004
|% -5,29
|
|YAYLA
|4,09
|3.914.798
|% -4,44
|
|MZHLD
|48,00
|1.293.435
|% -4,19
|
|THYAO
|14,78
|783.874.653
|% 1,30
|
|GARAN
|8,41
|439.718.921
|% -0,59
|
|YKBNK
|2,24
|284.755.622
|% -1,32
|
|FENER
|39,80
|270.181.649
|% 6,13
|
|BOBET
|5,61
|246.027.243
|% 4,86
|
|YKBNK
|2,24
|284.755.622
|% -1,32
|
|EKGYO
|2,21
|234.369.778
|% -0,45
|
|THYAO
|14,78
|783.874.653
|% 1,30
|
|GARAN
|8,41
|439.718.921
|% -0,59
|
|BOBET
|5,61
|246.027.243
|% 4,86
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3448
|8,3475
|% -0,56
|
|Euro
|10,1122
|10,1209
|% -0,42
|
|Sterlin
|11,7334
|11,7922
|% -0,63
|
|Frank
|9,2585
|9,3143
|% -0,56
|
|Riyal
|2,2215
|2,2327
|% -0,45
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-19,25
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-7,84
|
|Cumhuriyet
|3.355
|3.406
|-13,00
|
|Tam
|3.339
|3.421
|-53,01
|
|Yarım
|1.614
|1.655
|-25,64
|
|Çeyrek
|809
|828
|-12,82
|
|Gümüş.Ons
|27,73
|27,76
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,45
|-0,09
|
|B. Petrol
|73,58
|73,58
|0,89
|