ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
14.06.2021 09:15
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Katılımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942088
BIST
11:571.460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
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|Açılış
|: 1.467
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Yüksek
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|Açılış
|: 498,95
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|Önceki Kapanış
|: 506,76
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506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler11:57
|OYYAT
|24,78
|42.025.715
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|121.390
|% 9,91
|
|VAKKO
|13,63
|32.498.166
|% 9,04
|
|EUKYO
|6,35
|2.297.929
|% 8,36
|
|GSRAY
|3,86
|135.510.849
|% 7,22
|
|TKURU
|142,00
|1.742.104
|% -9,96
|
|YESIL
|2,85
|3.921.523
|% -9,81
|
|RODRG
|16,12
|763.108
|% -5,18
|
|YAPRK
|33,14
|2.978.935
|% -4,22
|
|YAYLA
|4,10
|3.892.911
|% -4,21
|
|THYAO
|14,77
|764.039.165
|% 1,23
|
|GARAN
|8,41
|437.488.275
|% -0,59
|
|YKBNK
|2,25
|284.381.495
|% -0,88
|
|FENER
|39,64
|256.143.497
|% 5,71
|
|BOBET
|5,63
|241.035.339
|% 5,23
|
|YKBNK
|2,25
|284.381.495
|% -0,88
|
|EKGYO
|2,21
|233.835.100
|% -0,45
|
|THYAO
|14,77
|764.039.165
|% 1,23
|
|GARAN
|8,41
|437.488.275
|% -0,59
|
|BOBET
|5,63
|241.035.339
|% 5,23
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3459
|8,3490
|% -0,54
|
|Euro
|10,1141
|10,1210
|% -0,42
|
|Sterlin
|11,7206
|11,7793
|% -0,74
|
|Frank
|9,2573
|9,3131
|% -0,57
|
|Riyal
|2,2199
|2,2310
|% -0,52
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-19,25
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-7,84
|
|Cumhuriyet
|3.355
|3.406
|-13,00
|
|Tam
|3.339
|3.421
|-53,01
|
|Yarım
|1.614
|1.655
|-25,64
|
|Çeyrek
|809
|828
|-12,82
|
|Gümüş.Ons
|27,73
|27,76
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,45
|-0,09
|
|B. Petrol
|73,58
|73,58
|0,89
|