ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
14.06.2021 09:14
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Katılımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942079
BIST
11:531.460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,33
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.458
11:538,3523
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0419
|Açılış
|: 8,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,3938
En Düşük
8,3031
11:5310,1256
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0376
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1706
En Düşük
10,0527
11:53498,74
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -8,02
|Açılış
|: 498,74
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler11:51
|OYYAT
|24,78
|41.993.576
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|121.390
|% 9,91
|
|VAKKO
|13,65
|30.742.270
|% 9,20
|
|EUKYO
|6,35
|2.287.134
|% 8,36
|
|GSRAY
|3,86
|133.145.186
|% 7,22
|
|TKURU
|142,00
|1.698.794
|% -9,96
|
|YESIL
|2,85
|3.910.647
|% -9,81
|
|RODRG
|16,12
|762.754
|% -5,18
|
|YAPRK
|33,18
|2.926.048
|% -4,10
|
|COSMO
|9,02
|72.340
|% -3,94
|
|THYAO
|14,78
|747.940.134
|% 1,30
|
|GARAN
|8,42
|434.635.498
|% -0,47
|
|YKBNK
|2,25
|284.236.379
|% -0,88
|
|FENER
|39,50
|245.307.624
|% 5,33
|
|BOBET
|5,60
|236.851.044
|% 4,67
|
|YKBNK
|2,25
|284.236.379
|% -0,88
|
|EKGYO
|2,21
|229.853.715
|% -0,45
|
|GARAN
|8,42
|434.635.498
|% -0,47
|
|THYAO
|14,78
|747.940.134
|% 1,30
|
|BOBET
|5,60
|236.851.044
|% 4,67
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3501
|8,3535
|% -0,48
|
|Euro
|10,1185
|10,1267
|% -0,36
|
|Sterlin
|11,7255
|11,7843
|% -0,69
|
|Frank
|9,2574
|9,3131
|% -0,57
|
|Riyal
|2,2205
|2,2316
|% -0,49
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-19,81
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-7,92
|
|Cumhuriyet
|3.355
|3.406
|-13,00
|
|Tam
|3.339
|3.421
|-53,01
|
|Yarım
|1.614
|1.655
|-25,64
|
|Çeyrek
|809
|828
|-12,82
|
|Gümüş.Ons
|27,71
|27,74
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,45
|-0,10
|
|B. Petrol
|73,47
|73,47
|0,78
|