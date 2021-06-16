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ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama

16.06.2021 06:53



ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Riyal 2,2757 2,2871 % 0,03  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.860 1.860 0,92  
Altın Gr. 512 512 0,47  
Cumhuriyet 3.394 3.445 63,00  
Tam 3.374 3.459 55,59  
Yarım 1.631 1.673 26,89  
Çeyrek 818 837 13,45  
Gümüş.Ons 27,72 27,75 0,07  
Gümüş Gr. 7,63 7,64 0,02  
B. Petrol 74,58 74,58 0,59  
Seans Raporu 18:05
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