ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
23.06.2021 06:01
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Tanıtım Formu Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943667
BIST
10:381.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
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|Açılış
|: 1.415
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|Önceki Kapanış
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En Yüksek
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|: 494,76
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496,86
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler10:38
|CEOEM
|14,98
|24.025.634
|% 9,99
|
|QNBFB
|45,00
|96.165
|% 9,76
|
|OZBAL
|12,20
|30.753.740
|% 9,61
|
|EUYO
|4,58
|4.530.478
|% 8,53
|
|VKFYO
|7,20
|11.890.006
|% 7,95
|
|BOBET
|5,09
|28.574.442
|% -9,91
|
|UZERB
|38,54
|127.105
|% -5,63
|
|EUKYO
|8,61
|3.237.309
|% -3,80
|
|AYCES
|70,00
|430.121
|% -3,71
|
|MERIT
|16,40
|335.724
|% -3,19
|
|THYAO
|14,74
|223.856.890
|% -0,14
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|GARAN
|8,34
|160.514.143
|% 0,24
|
|HALKB
|5,23
|142.643.906
|% -0,76
|
|KOZAL
|122,40
|117.645.354
|% 0,82
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|YKBNK
|2,20
|113.851.604
|% 0,00
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|YKBNK
|2,20
|113.851.604
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,19
|60.273.574
|% 1,86
|
|HALKB
|5,23
|142.643.906
|% -0,76
|
|GARAN
|8,34
|160.514.143
|% 0,24
|
|THYAO
|14,74
|223.856.890
|% -0,14
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6227
|8,6241
|% -0,30
|
|Euro
|10,2912
|10,2958
|% -0,37
|
|Sterlin
|12,0124
|12,0727
|% -0,14
|
|Frank
|9,3497
|9,4060
|% -0,34
|
|Riyal
|2,2919
|2,3033
|% -0,34
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.782
|1.782
|3,31
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-0,34
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-33,00
|
|Tam
|3.273
|3.357
|-31,82
|
|Yarım
|1.582
|1.624
|-15,39
|
|Çeyrek
|793
|812
|-7,70
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,94
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,18
|7,19
|0,02
|
|B. Petrol
|75,32
|75,32
|0,51
|