ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
29.11.2021 16:33
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 01.04.2021 tarihinde yayınlanan Katılım Esaslı Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Genelge'ye uyum kapsamında söz konusu fonların içtüzük, izahname ve tanıtım formlarının ilgili bölümlerinde güncellemeler yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980091
BIST
18:051.809
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 32,38
|Açılış
|: 1.783
|
|Önceki Kapanış
|: 1.776
|
1.812
En Düşük
1.777
18:0512,8035
En Yüksek
|Değişim
|: 3,51%
|| 0,4345
|Açılış
|: 12,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3050
|
12,8619
En Düşük
12,3321
18:0514,4702
En Yüksek
|Değişim
|: 3,29%
|| 0,4612
|Açılış
|: 14,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9200
|
14,5053
En Düşük
13,9221
18:05735,30
En Yüksek
|Değişim
|: 3,12%
|| 22,25
|Açılış
|: 735,30
|
|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BASGZ
|12,76
|485.241.716
|% 10,00
|
|RAYSG
|15,07
|7.611.292
|% 10,00
|
|LIDFA
|4,07
|39.801.795
|% 10,00
|
|ISBTR
|38.500,00
|1.638.500
|% 10,00
|
|KTSKR
|31,24
|58.541.612
|% 10,00
|
|PRKAB
|71,20
|297.187.378
|% -9,99
|
|DOBUR
|261,90
|37.341.720
|% -9,97
|
|IDEAS
|30,30
|41.744.593
|% -9,66
|
|DERIM
|7,78
|16.420.195
|% -7,60
|
|TETMT
|210,00
|6.346.647
|% -7,49
|
|THYAO
|17,32
|3.097.347.195
|% 1,94
|
|SASA
|42,96
|2.262.477.506
|% 8,98
|
|GARAN
|11,40
|2.124.704.348
|% -0,35
|
|ASELS
|22,74
|1.848.672.479
|% 9,96
|
|SISE
|12,29
|1.430.955.915
|% 2,93
|
|YKBNK
|3,17
|1.196.078.044
|% -0,63
|
|EKGYO
|2,26
|679.229.057
|% 1,80
|
|ODAS
|1,52
|319.788.989
|% -1,30
|
|GARAN
|11,40
|2.124.704.348
|% -0,35
|
|THYAO
|17,32
|3.097.347.195
|% 1,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,8016
|12,8035
|% 3,51
|
|Euro
|14,4027
|14,4702
|% 3,29
|
|Sterlin
|16,9961
|17,0814
|% 3,18
|
|Frank
|13,8114
|13,8946
|% 3,46
|
|Riyal
|3,4073
|3,4244
|% 3,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|-8,70
|
|Altın Gr.
|735
|736
|22,45
|
|Cumhuriyet
|4.832
|4.905
|151,00
|
|Tam
|4.806
|4.932
|153,83
|
|Yarım
|2.323
|2.386
|74,41
|
|Çeyrek
|1.165
|1.193
|37,21
|
|Gümüş.Ons
|22,82
|22,85
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|9,41
|9,42
|0,22
|
|B. Petrol
|74,45
|74,45
|2,86
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AKSA
Yüzde 6.68 oranında artışla 27.78 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 130, 968 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 36, 95 artarak (% 1.93 ) 1, 951
-
17:58XU100
Endeks 1, 808 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 77 üstünde . İşlem hacmi 26, 502.00 milyon TL de
-
17:56ASELS
Yüzde 8.51 oranında artışla 22.44 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 628, 655 adet işlem
-
17:55KRGYO
Yüzde 5.20 oranında artışla 6.07 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 792, 434 adet işlem