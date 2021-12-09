ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
09.12.2021 09:59
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 01.04.2021 tarihinde yayınlanan Katılım Esaslı Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Genelge'ye uyum kapsamında söz konusu fonların içtüzük, izahname ve tanıtım formlarının ilgili bölümlerinde güncellemeler yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982257
BIST
10:422.029
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 24,25
|Açılış
|: 2.010
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.030
En Düşük
2.010
10:4213,7511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0638
|Açılış
|: 13,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,7649
En Düşük
13,6067
10:4215,6105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0607
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,6109
En Düşük
15,4514
10:42789,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 4,58
|Açılış
|: 789,42
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
790,62
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler10:42
|NIBAS
|11,44
|40.635.593
|% 10,00
|
|RALYH
|15,30
|3.782.956
|% 9,99
|
|ISBIR
|60,55
|2.757.084
|% 9,99
|
|DOBUR
|168,60
|6.241.909
|% 9,98
|
|KLNMA
|24,96
|827.149
|% 9,96
|
|UTPYA
|13,77
|1.423.088
|% -10,00
|
|QNBFB
|47,04
|177.576
|% -9,97
|
|QNBFL
|85,50
|162.194
|% -9,95
|
|CRDFA
|4,38
|2.816.020
|% -9,88
|
|MMCAS
|4,85
|253.733
|% -9,85
|
|KRDMD
|10,37
|844.206.129
|% 4,96
|
|GARAN
|12,03
|530.095.144
|% 0,42
|
|THYAO
|20,58
|491.550.770
|% 0,98
|
|ASELS
|24,46
|484.664.854
|% 2,34
|
|YKBNK
|3,68
|412.752.287
|% 1,38
|
|YKBNK
|3,68
|412.752.287
|% 1,38
|
|EKGYO
|2,56
|257.943.995
|% 0,79
|
|KRDMD
|10,37
|844.206.129
|% 4,96
|
|PEKGY
|1,07
|56.086.485
|% -6,14
|
|GARAN
|12,03
|530.095.144
|% 0,42
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7470
|13,7511
|% 0,47
|
|Euro
|15,5840
|15,6105
|% 0,39
|
|Sterlin
|18,0927
|18,1835
|% 0,39
|
|Frank
|14,8566
|14,9461
|% 0,39
|
|Riyal
|3,6522
|3,6705
|% 0,54
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|-0,19
|
|Altın Gr.
|789
|789
|4,01
|
|Cumhuriyet
|5.198
|5.276
|25,00
|
|Tam
|5.177
|5.308
|24,69
|
|Yarım
|2.502
|2.568
|11,95
|
|Çeyrek
|1.255
|1.284
|5,97
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,35
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,88
|0,00
|
|B. Petrol
|76,13
|76,13
|0,31
|
Seans Raporu
10:42
daha fazla
-
10:57MAALT
Yüzde 6.20 oranında artışla 274.00 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 757 adet işlem
-
10:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, TUPRS, KCHOL
-
10:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, TKFEN, EREGL
-
10:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 89 artarak (% 1.23 ) 1, 800
-
10:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISBIR, KLNMA, DOBUR, HEDEF, BAGFS, EUHOL, NIBAS, RALYH, RNPOL