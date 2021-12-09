ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
09.12.2021 09:43
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 01.04.2021 tarihinde yayınlanan Katılım Esaslı Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Genelge'ye uyum kapsamında söz konusu fonların içtüzük, izahname ve tanıtım formlarının ilgili bölümlerinde güncellemeler yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982235
BIST
13:432.044
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 39,30
|Açılış
|: 2.010
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
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2.049
En Düşük
2.010
13:4313,7732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0859
|Açılış
|: 13,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
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13,7809
En Düşük
13,6067
13:4315,6027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0529
|Açılış
|: 15,5500
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|Önceki Kapanış
|: 15,5100
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15,6252
En Düşük
15,4514
13:43788,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 4,11
|Açılış
|: 788,94
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|Önceki Kapanış
|: 784,84
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791,56
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler13:43
|NIBAS
|11,44
|43.717.060
|% 10,00
|
|POLTK
|495,50
|15.692.804
|% 9,99
|
|RALYH
|15,30
|4.919.042
|% 9,99
|
|ISBIR
|60,55
|4.721.810
|% 9,99
|
|DOBUR
|168,60
|9.376.015
|% 9,98
|
|UTPYA
|13,77
|3.637.111
|% -10,00
|
|QNBFB
|47,04
|1.214.008
|% -9,97
|
|PCILT
|15,12
|425.170.522
|% -9,95
|
|QNBFL
|85,50
|937.764
|% -9,95
|
|CRDFA
|4,38
|4.462.423
|% -9,88
|
|SISE
|15,81
|2.914.259.996
|% 6,18
|
|KRDMD
|10,79
|2.283.815.526
|% 9,21
|
|THYAO
|21,28
|2.181.441.966
|% 4,42
|
|GARAN
|12,02
|1.753.222.716
|% 0,33
|
|ASELS
|24,78
|1.378.944.122
|% 3,68
|
|EKGYO
|2,55
|785.290.608
|% 0,39
|
|YKBNK
|3,68
|924.222.661
|% 1,38
|
|KRDMD
|10,79
|2.283.815.526
|% 9,21
|
|SISE
|15,81
|2.914.259.996
|% 6,18
|
|GARAN
|12,02
|1.753.222.716
|% 0,33
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7635
|13,7732
|% 0,63
|
|Euro
|15,5836
|15,6027
|% 0,34
|
|Sterlin
|18,0962
|18,1869
|% 0,41
|
|Frank
|14,8512
|14,9406
|% 0,36
|
|Riyal
|3,6547
|3,6731
|% 0,61
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-2,42
|
|Altın Gr.
|787
|787
|2,33
|
|Cumhuriyet
|5.210
|5.289
|13,00
|
|Tam
|5.189
|5.320
|11,55
|
|Yarım
|2.508
|2.573
|5,58
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,34
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|9,83
|9,85
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,35
|75,35
|-0,47
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