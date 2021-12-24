ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
24.12.2021 11:26
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Katılımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985971
BIST
16:081.858
En Yüksek
|Değişim
|: 2,90%
|| 52,28
|Açılış
|: 1.821
|
|Önceki Kapanış
|: 1.805
|
1.858
En Düşük
1.809
16:0811,6644
En Yüksek
|Değişim
|: 3,32%
|| 0,3747
|Açılış
|: 11,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
12,1414
En Düşük
11,1232
16:0813,2389
En Yüksek
|Değişim
|: 3,17%
|| 0,4063
|Açılış
|: 13,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,8000
|
14,3840
En Düşük
12,4991
16:08677,57
En Yüksek
|Değişim
|: 3,19%
|| 20,94
|Açılış
|: 677,57
|
|Önceki Kapanış
|: 656,63
|
705,64
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler16:08
|RAYSG
|13,55
|2.059.568
|% 9,98
|
|ARENA
|12,58
|13.208.757
|% 9,97
|
|TACTR
|33,32
|1.459.949
|% 9,97
|
|BAGFS
|15,80
|7.224.390
|% 9,95
|
|ADEL
|26,96
|4.985.782
|% 9,95
|
|PRKAB
|40,44
|12.753.441
|% -9,97
|
|DOBUR
|72,00
|857.664
|% -9,94
|
|LIDFA
|4,11
|14.915.353
|% -9,87
|
|METRO
|1,43
|150.270.811
|% -9,49
|
|RODRG
|19,77
|5.329.444
|% -6,30
|
|SISE
|13,50
|1.879.213.510
|% 4,73
|
|EREGL
|27,42
|1.714.636.036
|% 3,94
|
|THYAO
|20,22
|1.413.574.598
|% 5,26
|
|GARAN
|11,67
|1.181.477.710
|% -0,60
|
|SASA
|46,54
|1.037.579.322
|% 7,53
|
|YKBNK
|3,52
|535.154.807
|% -1,68
|
|SISE
|13,50
|1.879.213.510
|% 4,73
|
|KRDMD
|9,19
|1.033.827.161
|% 3,14
|
|GARAN
|11,67
|1.181.477.710
|% -0,60
|
|METRO
|1,43
|150.270.811
|% -9,49
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,6590
|11,6644
|% 3,32
|
|Euro
|13,1774
|13,2389
|% 3,17
|
|Sterlin
|15,5928
|15,6710
|% 3,23
|
|Frank
|12,6357
|12,7118
|% 3,14
|
|Riyal
|3,0948
|3,1103
|% 3,25
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|-0,54
|
|Altın Gr.
|674
|674
|17,68
|
|Cumhuriyet
|4.546
|4.614
|167,00
|
|Tam
|4.516
|4.647
|158,05
|
|Yarım
|2.183
|2.248
|76,45
|
|Çeyrek
|1.095
|1.124
|38,22
|
|Gümüş.Ons
|22,94
|23,00
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|8,55
|8,57
|0,26
|
|B. Petrol
|76,52
|76,52
|-0,08
|
Seans Raporu
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