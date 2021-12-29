ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
29.12.2021 11:36
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Katılımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986838
BIST
17:221.888
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 37,12
|Açılış
|: 1.847
|
|Önceki Kapanış
|: 1.850
|
1.901
En Düşük
1.829
17:2212,6061
En Yüksek
|Değişim
|: 6,63%
|| 0,7843
|Açılış
|: 12,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9600
|
12,6806
En Düşük
11,7593
17:2214,3243
En Yüksek
|Değişim
|: 7,01%
|| 0,9379
|Açılış
|: 14,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4600
|
14,3680
En Düşük
13,3150
17:22727,58
En Yüksek
|Değişim
|: 5,99%
|| 41,14
|Açılış
|: 727,58
|
|Önceki Kapanış
|: 686,45
|
729,26
En Düşük
683,10
BIST En Aktif Hisseler17:20
|ENKAI
|15,34
|137.579.886
|% 9,96
|
|RTALB
|22,52
|136.124.428
|% 9,96
|
|GLRYH
|2,76
|47.889.151
|% 9,96
|
|NIBAS
|15,81
|27.978.158
|% 9,94
|
|NTHOL
|5,97
|73.036.014
|% 9,94
|
|KLNMA
|17,00
|627.642
|% -44,08
|
|NUGYO
|5,58
|95.685.001
|% -10,00
|
|SEYKM
|12,36
|17.740.778
|% -9,98
|
|OYYAT
|45,54
|26.251.091
|% -9,28
|
|MIATK
|34,96
|33.232.462
|% -7,85
|
|EREGL
|28,82
|1.793.110.768
|% 3,59
|
|GARAN
|11,41
|1.640.789.673
|% 1,51
|
|THYAO
|21,34
|1.461.372.143
|% 4,20
|
|SISE
|13,77
|1.296.242.525
|% 2,68
|
|SASA
|52,75
|1.205.639.733
|% -0,09
|
|EKGYO
|2,21
|547.454.895
|% 0,45
|
|YKBNK
|3,45
|812.966.869
|% 0,29
|
|GARAN
|11,41
|1.640.789.673
|% 1,51
|
|TSKB
|1,46
|165.778.869
|% 1,39
|
|ODAS
|1,33
|140.591.536
|% 0,76
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,5852
|12,6061
|% 6,63
|
|Euro
|14,2685
|14,3243
|% 7,01
|
|Sterlin
|16,9288
|17,0137
|% 6,91
|
|Frank
|13,7238
|13,8065
|% 6,89
|
|Riyal
|3,3515
|3,3683
|% 6,80
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-12,93
|
|Altın Gr.
|726
|726
|39,33
|
|Cumhuriyet
|4.982
|5.057
|335,00
|
|Tam
|4.956
|5.085
|338,38
|
|Yarım
|2.395
|2.460
|163,69
|
|Çeyrek
|1.201
|1.230
|81,84
|
|Gümüş.Ons
|22,63
|22,66
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|9,17
|9,17
|0,42
|
|B. Petrol
|78,46
|78,46
|-0,21
|