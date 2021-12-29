ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
29.12.2021 11:36
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986840
BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|TACTR
|38,50
|3.082.840
|% 10,00
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|ENKAI
|15,34
|138.390.850
|% 9,96
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|GLRYH
|2,76
|48.189.193
|% 9,96
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|RTALB
|22,52
|136.415.026
|% 9,96
|
|NTHOL
|5,97
|844.181.295
|% 9,94
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|KLNMA
|17,50
|811.042
|% -42,43
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|SEYKM
|12,36
|18.797.558
|% -9,98
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|ULUSE
|60,40
|2.182.674
|% -9,85
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|NUGYO
|5,70
|108.683.848
|% -8,06
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|OYYAT
|46,26
|33.470.848
|% -7,85
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|EREGL
|29,28
|2.048.463.236
|% 5,25
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|GARAN
|11,44
|1.850.980.892
|% 1,78
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|THYAO
|21,08
|1.649.292.813
|% 2,93
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|SASA
|53,35
|1.575.105.857
|% 1,04
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|SISE
|13,85
|1.439.521.753
|% 3,28
|
|EKGYO
|2,20
|679.490.875
|% 0,00
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|YKBNK
|3,46
|902.137.786
|% 0,58
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|GARAN
|11,44
|1.850.980.892
|% 1,78
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|NTHOL
|5,97
|844.181.295
|% 9,94
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|TSKB
|1,44
|182.510.051
|% 0,00
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|12,6560
|12,6577
|% 7,07
|
|Euro
|14,3340
|14,3844
|% 7,46
|
|Sterlin
|17,0020
|17,0873
|% 7,37
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|Frank
|13,7700
|13,8529
|% 7,25
|
|Riyal
|3,3579
|3,3748
|% 7,01
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-1,31
|
|Altın Gr.
|734
|734
|47,25
|
|Cumhuriyet
|4.982
|5.057
|335,00
|
|Tam
|4.956
|5.085
|338,38
|
|Yarım
|2.395
|2.460
|163,69
|
|Çeyrek
|1.201
|1.230
|81,84
|
|Gümüş.Ons
|22,81
|22,85
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|9,28
|9,29
|0,53
|
|B. Petrol
|79,13
|79,13
|0,46
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