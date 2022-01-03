ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
03.01.2022 11:37
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tanıtım Formu Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987832
BIST
17:211.909
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
|| 51,58
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
17:2113,0687
En Yüksek
|Değişim
|: -1,40%
|| -0,1858
|Açılış
|: 13,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,7688
17:2114,8234
En Yüksek
|Değişim
|: -1,87%
|| -0,2829
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,5270
17:21759,11
En Yüksek
|Değişim
|: -2,64%
|| -20,55
|Açılış
|: 759,11
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
748,81
BIST En Aktif Hisseler17:19
|CRFSA
|42,02
|3.212.471
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|9.128.544
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,66
|343.022.252
|% 9,90
|
|KRSTL
|2,82
|80.587.460
|% 9,73
|
|EDIP
|3,06
|45.780.543
|% 9,68
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|NIBAS
|13,91
|23.803.362
|% -6,77
|
|PAPIL
|14,65
|14.000.310
|% -3,62
|
|AKGRT
|10,25
|13.669.916
|% -3,30
|
|PSDTC
|27,16
|14.611.473
|% -3,14
|
|THYAO
|21,24
|1.710.597.228
|% 6,09
|
|GARAN
|11,45
|1.692.532.175
|% 1,60
|
|EREGL
|28,68
|1.111.447.367
|% 1,85
|
|SISE
|13,68
|873.785.676
|% 2,24
|
|YKBNK
|3,42
|868.206.701
|% 1,18
|
|YKBNK
|3,42
|868.206.701
|% 1,18
|
|ODAS
|1,39
|235.590.106
|% 3,73
|
|GARAN
|11,45
|1.692.532.175
|% 1,60
|
|EKGYO
|2,20
|302.623.421
|% 2,80
|
|AKBNK
|7,29
|630.245.376
|% 1,25
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,0556
|13,0915
|% -1,23
|
|Euro
|14,7856
|14,8474
|% -1,71
|
|Sterlin
|17,5870
|17,6752
|% -1,59
|
|Frank
|14,2281
|14,3138
|% -1,68
|
|Riyal
|3,4758
|3,4932
|% -1,25
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|-21,91
|
|Altın Gr.
|761
|761
|-18,79
|
|Cumhuriyet
|5.083
|5.160
|-174,00
|
|Tam
|5.055
|5.187
|-176,96
|
|Yarım
|2.443
|2.509
|-85,60
|
|Çeyrek
|1.225
|1.255
|-42,80
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,78
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|9,55
|9,55
|-0,37
|
|B. Petrol
|77,29
|77,29
|-0,49
|
Seans Raporu
17:19
daha fazla
-
17:35KRSTL
Yüzde 9.73 oranında artışla 2.82 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 430, 180 adet işlem
-
17:34MARKA
Yüzde 9.98 oranında artışla 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 972, 269 adet işlem
-
17:33GESAN
Yüzde 6.14 oranında artışla 18.15 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 419, 650 adet işlem
-
17:32TOASO
Yüzde 8.98 oranında artışla 82.50 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 278, 394 adet işlem
-
17:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TOASO, THYAO, PGSUS