ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
07.01.2022 09:07
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Tanıtım Formu Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989680
BIST
10:242.029
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 21,20
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.031
En Düşük
2.020
10:2413,8484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0065
|Açılış
|: 13,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,9039
En Düşük
13,7400
10:2415,6933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0487
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7087
En Düşük
15,5317
10:24798,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 4,44
|Açılış
|: 798,03
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
800,70
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler10:24
|DOBUR
|113,40
|5.850.079
|% 9,99
|
|UZERB
|51,20
|1.132.083
|% 9,97
|
|BRMEN
|2,12
|155.551
|% 9,84
|
|RODRG
|18,23
|401.443
|% 8,77
|
|HUBVC
|10,73
|35.464.185
|% 6,55
|
|ELITE
|19,84
|56.194.625
|% -9,98
|
|SODSN
|27,52
|242.671
|% -9,95
|
|SUMAS
|80,35
|164.959
|% -5,36
|
|DGGYO
|10,70
|83.628
|% -4,89
|
|NIBAS
|13,14
|6.901.664
|% -4,85
|
|THYAO
|25,38
|357.082.109
|% 2,09
|
|SISE
|15,01
|286.514.715
|% 1,08
|
|PETKM
|9,71
|258.528.196
|% 3,52
|
|KRDMD
|10,78
|254.020.626
|% 1,79
|
|EREGL
|30,52
|243.446.958
|% 1,06
|
|PETKM
|9,71
|258.528.196
|% 3,52
|
|ODAS
|1,39
|34.526.553
|% 1,46
|
|KRDMD
|10,78
|254.020.626
|% 1,79
|
|YKBNK
|3,52
|71.067.583
|% 0,86
|
|GARAN
|11,52
|223.027.550
|% 0,35
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|2,70
|
|Altın Gr.
|798
|798
|4,48
|
|Cumhuriyet
|5.257
|5.336
|-4,00
|
|Tam
|5.230
|5.367
|-4,40
|
|Yarım
|2.528
|2.596
|-2,13
|
|Çeyrek
|1.268
|1.298
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,11
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,83
|9,85
|0,00
|
|B. Petrol
|82,47
|82,47
|0,48
|
Seans Raporu
10:24
daha fazla
-
10:37XU100
Endeks 2, 027 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 96 üstünde . İşlem hacmi 3, 413.00 milyon TL de
-
10:37PKENT
Yüzde 5.12 oranında artışla 7, 568.50 lira fiyatla işlem gören hissede 45 adet işlem
-
10:36INDES
Yüzde 6.53 oranında artışla 7.99 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 161, 954 adet işlem
-
10:33INDES
Yüzde 5.60 oranında artışla 7.92 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 904, 223 adet işlem
-
10:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, AKBNK, HALKB