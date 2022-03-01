ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
01.03.2022 10:15
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Katılımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005662
BIST
10:141.978
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
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|Açılış
|: 1.969
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|Önceki Kapanış
|: 1.946
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1.978
En Düşük
1.969
10:1413,9001
En Yüksek
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|Açılış
|: 13,8200
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|Önceki Kapanış
|: 13,8420
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13,9032
En Düşük
13,7651
10:1415,6481
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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10:14851,35
En Yüksek
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|Açılış
|: 851,58
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|Önceki Kapanış
|: 850,58
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852,54
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler10:12
|HUBVC
|9,13
|2.498.653
|% 10,00
|
|UFUK
|18,31
|271.720
|% 9,97
|
|KONKA
|10,08
|14.691.522
|% 9,92
|
|DIRIT
|3,92
|224.679
|% 9,80
|
|ISBIR
|48,98
|490.780
|% 8,22
|
|LIDFA
|3,81
|26.480
|% -7,52
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|EMNIS
|21,52
|45.278
|% -4,36
|
|SUMAS
|74,20
|3.710
|% -3,64
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|GRNYO
|2,05
|109.291
|% -3,30
|
|UZERB
|44,50
|35.467
|% -3,01
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|THYAO
|26,30
|239.760.513
|% 2,65
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|GARAN
|11,28
|148.907.461
|% 1,81
|
|ASELS
|22,64
|143.917.987
|% 1,80
|
|EREGL
|31,58
|142.194.838
|% 1,61
|
|KRDMD
|11,93
|118.278.232
|% 1,71
|
|ODAS
|1,32
|19.979.941
|% 1,54
|
|YKBNK
|3,63
|52.584.963
|% 1,40
|
|GARAN
|11,28
|148.907.461
|% 1,81
|
|KLGYO
|0,89
|10.682.574
|% 3,49
|
|ADESE
|0,70
|8.101.139
|% -1,41
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8717
|13,8969
|% 0,38
|
|Euro
|15,5724
|15,6669
|% 0,61
|
|Sterlin
|18,5815
|18,6747
|% 0,27
|
|Frank
|15,0651
|15,1559
|% 0,11
|
|Riyal
|3,6878
|3,7063
|% 0,14
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.907
|1.908
|-2,67
|
|Altın Gr.
|851
|851
|0,70
|
|Cumhuriyet
|5.660
|5.745
|43,00
|
|Tam
|5.633
|5.775
|43,48
|
|Yarım
|2.722
|2.794
|21,03
|
|Çeyrek
|1.366
|1.397
|10,52
|
|Gümüş.Ons
|24,46
|24,49
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,92
|10,93
|0,02
|
|B. Petrol
|100
|100
|2,09
|