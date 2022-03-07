ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
07.03.2022 16:45
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Emeklilik Yatırım Fonlarına ilişkin rehberin "Risk ve Getiri Profilinin Değişmesi" başlıklı 6.8.2. no.lu maddesine göre Fon tarafından, son dört ay içerisinde haftalık bazda yapılan her bir hesaplama sonucu fonun risk değerinin birden fazla kategoride yer alması halinde, fonun risk değeri, daha sıklıkla yer aldığı kategoriye tekabül eden değer olarak belirlenir.
07.01.2022 tarihinden itibaren fonun haftalık risk değerleri "6" olarak hesaplanmaya başlamış olup, 04.03.2022 tarihinde "6" olarak değişmiştir. Yatırım yapılan piyasa koşulları dikkate alınarak fonun unvanının, 5-7 risk aralığına uygun olacak şekilde, Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu olarak değiştirilmesi talebiyle 07.03.2022 tarihinde SPK'ya başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007885
BIST
16:362.004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 12,84
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
2.005
En Düşük
1.964
16:3614,3481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1339
|Açılış
|: 14,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,4038
En Düşük
14,1994
16:3615,6720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0960
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,7374
En Düşük
15,4420
16:36907,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 8,48
|Açılış
|: 907,72
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,62
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler16:36
|SELVA
|18,76
|27.836.138
|% 9,96
|
|ULUUN
|8,10
|175.636.692
|% 9,91
|
|FADE
|6,44
|34.773.718
|% 9,90
|
|EKIZ
|7,13
|1.160.671
|% 9,86
|
|PETUN
|24,20
|82.056.039
|% 9,70
|
|EUHOL
|2,91
|23.710.839
|% -9,91
|
|AVHOL
|5,37
|9.396.967
|% -9,90
|
|GWIND
|6,56
|51.957.309
|% -9,89
|
|USAK
|1,48
|78.492.240
|% -9,76
|
|MARTI
|2,05
|19.548.649
|% -9,69
|
|KRDMD
|14,00
|3.487.936.799
|% 3,55
|
|THYAO
|25,44
|2.675.304.142
|% 0,55
|
|EREGL
|34,44
|1.955.695.933
|% 1,29
|
|GARAN
|11,83
|1.544.027.777
|% -0,17
|
|ASELS
|24,40
|1.370.744.040
|% 0,83
|
|KRDMD
|14,00
|3.487.936.799
|% 3,55
|
|ODAS
|1,36
|291.021.589
|% -6,85
|
|DOHOL
|2,95
|585.234.395
|% 2,08
|
|EKGYO
|2,08
|367.640.239
|% 1,96
|
|YKBNK
|3,64
|484.120.762
|% -0,27
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3408
|14,3481
|% 0,94
|
|Euro
|15,6440
|15,6720
|% 0,62
|
|Sterlin
|18,8796
|18,9743
|% 0,55
|
|Frank
|15,4798
|15,5730
|% 0,25
|
|Riyal
|3,8165
|3,8356
|% 1,04
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.969
|1,59
|
|Altın Gr.
|909
|909
|9,95
|
|Cumhuriyet
|6.046
|6.137
|79,00
|
|Tam
|6.002
|6.154
|68,16
|
|Yarım
|2.901
|2.977
|32,97
|
|Çeyrek
|1.455
|1.488
|16,49
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,51
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,74
|0,04
|
|B. Petrol
|123
|123
|4,41
|
Seans Raporu
16:36
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16:51BIZIM
Yüzde 7.65 oranında artışla 13.09 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 770, 065 adet işlem
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16:50TUKAS
Yüzde 4.08 oranında artışla 7.39 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 670, 748 adet işlem
-
16:49INVES
Yüzde 7.11 oranında artışla 29.22 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 630, 069 adet işlem
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16:48XU100
Endeks 1, 997 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 29 üstünde . İşlem hacmi 25, 499.00 milyon TL de
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16:48KOZAA
Yüzde 5.60 oranında artışla 23.40 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 945, 319 adet işlem