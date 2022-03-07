ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
07.03.2022 16:47
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Emeklilik Yatırım Fonlarına ilişkin rehberin "Risk ve Getiri Profilinin Değişmesi" başlıklı 6.8.2. no.lu maddesine göre Fon tarafından, son dört ay içerisinde haftalık bazda yapılan her bir hesaplama sonucu fonun risk değerinin birden fazla kategoride yer alması halinde, fonun risk değeri, daha sıklıkla yer aldığı kategoriye tekabül eden değer olarak belirlenir.
24.12.2021 tarihinden itibaren fonun haftalık risk değerleri "5" olarak hesaplanmaya başlamış olup, fonun risk değeri 18.02.2022 tarihinde "5" olarak değişmiştir. Yatırım yapılan piyasa koşulları dikkate alınarak fonun unvanından "dengeli" ifadesinin çıkarılması talebiyle 07.03.2022 tarihinde SPK'ya başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007886
BIST
16:472.003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 11,77
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
2.005
En Düşük
1.964
16:4714,3568
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1426
|Açılış
|: 14,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,4038
En Düşük
14,1994
16:4715,6940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1180
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,7374
En Düşük
15,4420
16:47908,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 8,91
|Açılış
|: 908,15
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,62
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler16:47
|PETUN
|24,26
|83.535.540
|% 9,97
|
|SELVA
|18,76
|28.075.891
|% 9,96
|
|ULUUN
|8,10
|175.897.714
|% 9,91
|
|FADE
|6,44
|34.793.482
|% 9,90
|
|EKIZ
|7,13
|1.160.671
|% 9,86
|
|SANEL
|8,01
|9.170.035
|% -10,00
|
|EUHOL
|2,91
|23.904.627
|% -9,91
|
|AVHOL
|5,37
|9.407.315
|% -9,90
|
|GWIND
|6,56
|52.087.624
|% -9,89
|
|USAK
|1,48
|78.667.170
|% -9,76
|
|KRDMD
|14,04
|3.703.419.098
|% 3,85
|
|THYAO
|25,46
|2.782.132.000
|% 0,63
|
|EREGL
|34,54
|2.081.434.851
|% 1,59
|
|GARAN
|11,85
|1.589.489.770
|% 0,00
|
|ASELS
|24,38
|1.399.912.136
|% 0,74
|
|KRDMD
|14,04
|3.703.419.098
|% 3,85
|
|ODAS
|1,36
|292.098.280
|% -6,85
|
|DOHOL
|2,95
|593.830.483
|% 2,08
|
|EKGYO
|2,09
|380.281.279
|% 2,45
|
|YKBNK
|3,65
|514.147.661
|% 0,00
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3489
|14,3568
|% 1,00
|
|Euro
|15,6561
|15,6940
|% 0,76
|
|Sterlin
|18,8765
|18,9712
|% 0,53
|
|Frank
|15,4665
|15,5597
|% 0,16
|
|Riyal
|3,8120
|3,8311
|% 0,92
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.979
|10,87
|
|Altın Gr.
|906
|906
|6,88
|
|Cumhuriyet
|6.046
|6.137
|79,00
|
|Tam
|5.989
|6.140
|54,32
|
|Yarım
|2.895
|2.970
|26,28
|
|Çeyrek
|1.452
|1.485
|13,14
|
|Gümüş.Ons
|25,56
|25,59
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,68
|-0,02
|
|B. Petrol
|121
|121
|3,08
|