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ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama

07.03.2022 16:47
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama


ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Açıklamalar

     Emeklilik Yatırım Fonlarına ilişkin rehberin "Risk ve Getiri Profilinin Değişmesi" başlıklı 6.8.2. no.lu maddesine göre Fon tarafından, son dört ay içerisinde haftalık bazda yapılan her bir hesaplama sonucu fonun risk değerinin birden fazla kategoride yer alması halinde, fonun risk değeri, daha sıklıkla yer aldığı kategoriye tekabül eden değer olarak belirlenir.
24.12.2021 tarihinden itibaren fonun haftalık risk değerleri "5" olarak hesaplanmaya başlamış olup, fonun risk değeri 18.02.2022 tarihinde "5" olarak değişmiştir. Yatırım yapılan piyasa koşulları dikkate alınarak fonun unvanından "dengeli" ifadesinin çıkarılması talebiyle 07.03.2022 tarihinde SPK'ya başvuruda bulunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007886


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