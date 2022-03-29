ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
29.03.2022 11:55
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Katılımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013633
BIST
12:022.190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 17,88
|Açılış
|: 2.182
|
|Önceki Kapanış
|: 2.172
|
2.190
En Düşük
2.182
12:0214,8399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0245
|Açılış
|: 14,8130
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8413
En Düşük
14,7891
12:0216,3719
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0938
|Açılış
|: 16,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3719
En Düşük
16,2656
12:02913,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,44
|Açılış
|: 913,23
|
|Önceki Kapanış
|: 915,81
|
920,04
En Düşük
911,15
BIST En Aktif Hisseler12:02
|ULUSE
|93,65
|1.129.794
|% 9,98
|
|KENT
|234,00
|1.173.276
|% 9,86
|
|GEREL
|4,59
|17.519.317
|% 9,81
|
|CASA
|119,70
|67.631
|% 8,62
|
|KARSN
|5,58
|953.510.578
|% 8,14
|
|PSGYO
|15,53
|84.379.357
|% -9,97
|
|CEOEM
|15,93
|38.867.795
|% -9,95
|
|PKENT
|230,90
|26.544.760
|% -6,33
|
|PAPIL
|20,94
|6.360.702
|% -4,03
|
|PENGD
|3,72
|27.109.109
|% -3,88
|
|KARSN
|5,58
|953.510.578
|% 8,14
|
|THYAO
|29,34
|952.491.425
|% 0,96
|
|SISE
|14,59
|743.605.393
|% 2,75
|
|KRDMD
|15,25
|663.599.203
|% 0,66
|
|ODAS
|1,88
|512.201.672
|% 4,44
|
|ODAS
|1,88
|512.201.672
|% 4,44
|
|KARSN
|5,58
|953.510.578
|% 8,14
|
|EKGYO
|2,40
|295.030.893
|% 2,56
|
|ZOREN
|1,86
|213.010.703
|% 7,51
|
|DOHOL
|3,32
|185.691.574
|% 2,47
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8299
|14,8399
|% 0,17
|
|Euro
|16,3576
|16,3719
|% 0,58
|
|Sterlin
|19,3216
|19,4185
|% -0,08
|
|Frank
|15,7714
|15,8664
|% -0,08
|
|Riyal
|3,9438
|3,9636
|% 0,20
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|-9,03
|
|Altın Gr.
|913
|913
|-3,18
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.206
|-74,00
|
|Tam
|6.016
|6.166
|-71,63
|
|Yarım
|2.908
|2.983
|-34,65
|
|Çeyrek
|1.458
|1.491
|-17,33
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,73
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,82
|-0,04
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,29
|
Seans Raporu
12:02
daha fazla
-
12:16ODAS
Yüzde 4.44 oranında artışla 1.88 lira fiyatla işlem gören hissede 272, 751, 737 adet işlem
-
12:15XU100
Endeks 2, 189 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 77 üstünde . İşlem hacmi 10, 880.00 milyon TL de
-
12:15DGGYO
Yüzde 4.12 oranında artışla 10.10 lira fiyatla işlem gören hissede 101, 986 adet işlem
-
12:14AEFES
Yüzde 6.39 oranında artışla 25.96 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 878, 913 adet işlem
-
12:13IHLGM
Yüzde 4.23 oranında artışla 0.74 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 399, 608 adet işlem