ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
13.04.2022 09:46
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Tanıtım Formu Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019933
BIST
09:552.483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 18,90
|Açılış
|: 2.483
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|Önceki Kapanış
|: 2.464
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2.483
En Düşük
2.483
09:5514,5793
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
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|Açılış
|: 14,6700
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|Önceki Kapanış
|: 14,6730
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14,6054
En Düşük
14,5551
09:5515,8224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0120
|Açılış
|: 15,9500
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|Önceki Kapanış
|: 15,9750
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15,8590
En Düşük
15,7820
09:55922,88
En Yüksek
|Değişim
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|| 0,76
|Açılış
|: 922,88
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|Önceki Kapanış
|: 922,11
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926,29
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler09:55
|MMCAS
|3,52
|954.205
|% 10,00
|
|KOZAL
|173,80
|68.439.659
|% 9,51
|
|KOZAA
|31,16
|48.244.374
|% 8,12
|
|SUMAS
|85,00
|65.875
|% 4,29
|
|ESEN
|35,42
|1.506.731
|% 3,15
|
|SANEL
|5,13
|1.098.107
|% -9,84
|
|KAPLM
|56,20
|1.873.877
|% -7,11
|
|OYLUM
|2,18
|894.151
|% -6,44
|
|MIPAZ
|6,90
|171.693
|% -2,13
|
|KONKA
|19,50
|3.951.831
|% -1,86
|
|KOZAL
|173,80
|68.439.659
|% 9,51
|
|GARAN
|13,86
|55.439.751
|% 0,95
|
|KOZAA
|31,16
|48.244.374
|% 8,12
|
|THYAO
|37,24
|34.684.913
|% 0,00
|
|SISE
|17,44
|30.911.755
|% 0,98
|
|ZOREN
|2,05
|10.168.724
|% 1,49
|
|GARAN
|13,86
|55.439.751
|% 0,95
|
|DOHOL
|4,00
|14.332.712
|% 1,78
|
|TSKB
|1,72
|6.138.781
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,18
|17.726.180
|% 2,34
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5773
|14,5793
|% -0,13
|
|Euro
|15,7923
|15,8224
|% 0,08
|
|Sterlin
|18,8894
|18,9842
|% -0,07
|
|Frank
|15,5535
|15,6472
|% -0,11
|
|Riyal
|3,8758
|3,8952
|% -0,03
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.967
|0,36
|
|Altın Gr.
|923
|923
|0,81
|
|Cumhuriyet
|6.137
|6.229
|31,00
|
|Tam
|6.107
|6.259
|38,60
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|18,67
|
|Çeyrek
|1.480
|1.514
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|25,42
|25,44
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,95
|0,04
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,01
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