ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
21.04.2022 11:11
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon Unvan Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022618
BIST
12:352.552
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 26,21
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.526
|
2.555
En Düşük
2.531
12:3514,6834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0121
|Açılış
|: 14,6870
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,6864
En Düşük
14,6564
12:3516,0395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1076
|Açılış
|: 16,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
16,0718
En Düşük
15,8826
12:35918,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -5,02
|Açılış
|: 918,36
|
|Önceki Kapanış
|: 923,38
|
924,21
En Düşük
917,22
BIST En Aktif Hisseler12:33
|DAGHL
|23,32
|8.525.797
|% 10,00
|
|SMART
|6,27
|22.086.740
|% 10,00
|
|TRCAS
|5,79
|51.868.488
|% 9,87
|
|EKGYO
|3,15
|2.198.874.094
|% 8,25
|
|TRGYO
|7,76
|101.881.023
|% 7,48
|
|MMCAS
|3,02
|297.636
|% -8,76
|
|HUNER
|3,17
|98.969.958
|% -5,93
|
|MEPET
|3,47
|5.311.938
|% -4,67
|
|AVGYO
|3,02
|11.134.919
|% -3,21
|
|PNLSN
|11,69
|14.786.757
|% -3,15
|
|EKGYO
|3,15
|2.198.874.094
|% 8,25
|
|THYAO
|39,38
|1.767.345.682
|% 1,34
|
|GARAN
|14,48
|1.593.872.049
|% 2,04
|
|ASELS
|28,24
|1.206.118.168
|% 1,36
|
|YKBNK
|5,36
|801.831.992
|% 0,94
|
|EKGYO
|3,15
|2.198.874.094
|% 8,25
|
|ODAS
|2,60
|419.639.786
|% -0,38
|
|YKBNK
|5,36
|801.831.992
|% 0,94
|
|GARAN
|14,48
|1.593.872.049
|% 2,04
|
|DOHOL
|3,91
|425.162.252
|% 1,82
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6791
|14,6805
|% 0,06
|
|Euro
|16,0303
|16,0428
|% 0,70
|
|Sterlin
|19,1160
|19,2118
|% 0,01
|
|Frank
|15,4167
|15,5096
|% 0,07
|
|Riyal
|3,9027
|3,9223
|% 0,07
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|-12,48
|
|Altın Gr.
|918
|918
|-5,40
|
|Cumhuriyet
|6.094
|6.186
|-13,00
|
|Tam
|6.067
|6.218
|-10,85
|
|Yarım
|2.933
|3.008
|-5,25
|
|Çeyrek
|1.471
|1.504
|-2,62
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,92
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,77
|-0,12
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,33
|