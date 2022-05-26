ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.05.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalar12.05.2022 tarihinde yayımlanan Katılımcılara Duyuru Metnine ilişkin Uygulama Tarihi Değişikliği hk.İlgili tarihteki Duyuru Metninde, 27.05.2022 olarak belirtilen izahname değişikliklerinin uygulama tarihi 08.06.2022 olarak güncellenmiştir.Konuyu bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032735BIST