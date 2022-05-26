ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
26.05.2022 17:01
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.05.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
12.05.2022 tarihinde yayımlanan Katılımcılara Duyuru Metnine ilişkin Uygulama Tarihi Değişikliği hk.
İlgili tarihteki Duyuru Metninde, 27.05.2022 olarak belirtilen izahname değişikliklerinin uygulama tarihi 08.06.2022 olarak güncellenmiştir.
Konuyu bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032735
BIST
17:302.453
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
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17:3017,5109
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|Önceki Kapanış
|: 17,4300
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17,4329
17:30968,93
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|Açılış
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|: 974,77
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977,51
En Düşük
965,08
BIST En Aktif Hisseler17:28
|GESAN
|26,18
|128.490.871
|% 10,00
|
|OYYAT
|78,65
|106.051.769
|% 10,00
|
|MPARK
|33,24
|30.171.611
|% 9,99
|
|KARSN
|6,40
|1.877.571.304
|% 9,97
|
|RODRG
|16,00
|3.836.135
|% 9,97
|
|KZBGY
|75,15
|47.608.388
|% -9,95
|
|MEPET
|3,67
|42.497.813
|% -9,83
|
|NUGYO
|5,01
|208.773.240
|% -9,73
|
|HUNER
|2,56
|69.808.421
|% -5,88
|
|AYES
|21,02
|223.718
|% -4,54
|
|THYAO
|44,10
|5.326.964.482
|% 3,38
|
|SISE
|20,96
|2.520.107.972
|% -0,38
|
|KARSN
|6,40
|1.877.571.304
|% 9,97
|
|KOZAL
|191,10
|1.498.555.236
|% 2,03
|
|ARCLK
|79,20
|1.477.358.233
|% 6,45
|
|KARSN
|6,40
|1.877.571.304
|% 9,97
|
|SKBNK
|1,34
|320.722.181
|% 6,35
|
|YKBNK
|4,57
|767.135.021
|% 1,11
|
|EKGYO
|2,62
|426.738.258
|% 0,77
|
|DOHOL
|3,76
|603.999.278
|% 3,01
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,2971
|16,3102
|% -0,33
|
|Euro
|17,4694
|17,5026
|% 0,19
|
|Sterlin
|20,3808
|20,4830
|% -0,66
|
|Frank
|16,8792
|16,9809
|% -0,34
|
|Riyal
|4,3217
|4,3434
|% -0,60
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.853
|-1,15
|
|Altın Gr.
|971
|971
|-4,03
|
|Cumhuriyet
|6.460
|6.559
|-10,00
|
|Tam
|6.432
|6.594
|-10,70
|
|Yarım
|3.109
|3.190
|-5,18
|
|Çeyrek
|1.559
|1.595
|-2,59
|
|Gümüş.Ons
|22,02
|22,05
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,56
|-0,02
|
|B. Petrol
|113
|113
|2,33
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Seans Raporu
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17:44DAGHL
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17:42XU100
Endeks 2, 452 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 39 üstünde . İşlem hacmi 35, 018.00 milyon TL de
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17:42TUKAS
Yüzde 5.35 oranında artışla 10.24 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 124, 039 adet işlem
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17:41CONSE
Yüzde 9.16 oranında artışla 4.05 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 865, 336 adet işlem