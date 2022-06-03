ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
03.06.2022 11:18
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Tanıtım Formu Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034466
BIST
11:402.605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 3,06
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.604
11:4016,5070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0530
|Açılış
|: 16,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5162
En Düşük
16,4364
11:4017,7687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0701
|Açılış
|: 17,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,6736
11:40989,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,56
|Açılış
|: 989,32
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
987,83
BIST En Aktif Hisseler11:40
|DOKTA
|26,76
|4.029.704
|% 9,94
|
|MZHLD
|96,95
|1.919.222
|% 9,42
|
|EPLAS
|20,46
|33.441.625
|% 7,35
|
|YGGYO
|25,82
|2.125.459
|% 6,43
|
|RYSAS
|7,67
|31.077.496
|% 6,38
|
|SNKRN
|29,70
|393.198
|% -10,00
|
|KRSTL
|6,77
|3.389.671
|% -9,97
|
|PSGYO
|10,68
|181.104.731
|% -8,48
|
|AVGYO
|2,74
|7.451.970
|% -5,19
|
|OZRDN
|13,47
|2.012.242
|% -3,72
|
|SASA
|41,86
|1.727.565.347
|% 4,13
|
|THYAO
|49,12
|1.114.387.188
|% -0,97
|
|KARSN
|7,37
|1.112.739.634
|% 2,50
|
|KRDMD
|15,17
|746.962.343
|% -0,39
|
|EREGL
|34,68
|704.033.131
|% 0,00
|
|KARSN
|7,37
|1.112.739.634
|% 2,50
|
|DOHOL
|3,92
|329.095.617
|% 1,82
|
|EKGYO
|2,82
|230.734.360
|% 0,36
|
|TSKB
|2,16
|151.081.120
|% 2,86
|
|AKBNK
|8,75
|509.771.208
|% -0,91
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4981
|16,5070
|% 0,32
|
|Euro
|17,7443
|17,7687
|% 0,40
|
|Sterlin
|20,6832
|20,7869
|% 0,21
|
|Frank
|17,1663
|17,2697
|% 0,29
|
|Riyal
|4,3849
|4,4069
|% 0,21
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|-2,59
|
|Altın Gr.
|990
|990
|1,04
|
|Cumhuriyet
|6.565
|6.664
|75,00
|
|Tam
|6.535
|6.700
|79,70
|
|Yarım
|3.159
|3.241
|38,55
|
|Çeyrek
|1.584
|1.620
|19,28
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,39
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,86
|0,05
|
|B. Petrol
|117
|117
|-0,98
|
Seans Raporu
11:40
daha fazla
-
11:55ALCAR
Yüzde 4.15 oranında artışla 338.50 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 541 adet işlem
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11:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 45 artarak (% 0.29 ) 2, 909
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11:53XU100
Endeks 2, 615 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 51 üstünde . İşlem hacmi 13, 628.00 milyon TL de
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11:53EPLAS
Yüzde 7.56 oranında artışla 20.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 634, 158 adet işlem
-
11:52NETAS
Yüzde 4.58 oranında artışla 17.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 641, 034 adet işlem