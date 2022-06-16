ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
16.06.2022 16:44
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Katılımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037709
BIST
16:302.491
En Yüksek
|Değişim
|: -1,59%
|| -40,30
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.469
16:3017,3099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0722
|Açılış
|: 17,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3261
En Düşük
17,1975
16:3018,1461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1265
|Açılış
|: 18,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,1632
En Düşük
17,9707
16:301.017,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,98
|Açılış
|: 1.017,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.021,85
En Düşük
1.010,64
BIST En Aktif Hisseler16:30
|SANEL
|6,16
|5.403.948
|% 10,00
|
|YGGYO
|22,38
|22.068.973
|% 9,92
|
|TSGYO
|4,89
|132.767.437
|% 9,89
|
|LIDFA
|9,60
|2.343.314
|% 9,09
|
|UFUK
|73,00
|10.104.899
|% 8,96
|
|MEGAP
|5,85
|54.334.484
|% -9,58
|
|MEGAP
|5,85
|54.334.484
|% -9,58
|
|DOBUR
|51,00
|3.612.594
|% -7,27
|
|FONET
|13,87
|116.467.358
|% -6,47
|
|HEDEF
|6,76
|14.737.070
|% -5,59
|
|THYAO
|47,58
|4.154.506.227
|% -1,78
|
|SASA
|45,86
|2.678.268.905
|% 2,55
|
|EREGL
|29,46
|2.315.608.234
|% -1,67
|
|SISE
|21,24
|1.479.107.231
|% -2,57
|
|KRDMD
|13,17
|1.103.429.207
|% -0,23
|
|YKBNK
|4,67
|831.983.689
|% -1,89
|
|EKGYO
|2,56
|443.396.088
|% -1,54
|
|DOHOL
|3,95
|572.348.769
|% -3,89
|
|ISCTR
|4,63
|642.418.489
|% -2,94
|
|TSKB
|2,13
|266.672.934
|% -0,93
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3017
|17,3099
|% 0,42
|
|Euro
|18,1132
|18,1461
|% 0,70
|
|Sterlin
|21,1181
|21,2240
|% 1,02
|
|Frank
|17,6862
|17,7927
|% 2,49
|
|Riyal
|4,5966
|4,6197
|% 0,44
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.832
|-2,38
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.018
|1,98
|
|Cumhuriyet
|6.769
|6.871
|31,00
|
|Tam
|6.758
|6.861
|-10,00
|
|Yarım
|3.318
|3.356
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.677
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,57
|21,59
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,01
|12,03
|0,01
|
|B. Petrol
|118
|118
|-0,97
|
Seans Raporu
16:30
daha fazla
-
16:46ITTFH
Yüzde -4.86 oranında düşüşle 1.37 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 168, 432 adet işlem
-
16:45RTALB
Yüzde -4.56 oranında düşüşle 15.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 043, 816 adet işlem
-
16:43MEGAP
Yüzde -9.58 oranında düşüşle 5.85 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 813, 843 adet işlem
-
16:43MEGAP
Yüzde -9.58 oranında düşüşle 5.85 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 813, 843 adet işlem
-
16:42XU100
Endeks 2, 494 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 47 altında . İşlem hacmi 28, 876.00 milyon TL de