ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
30.06.2022 13:48
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Katılımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040296
BIST
13:352.394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
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|Açılış
|: 2.401
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|Önceki Kapanış
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13:3517,3381
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 973,00
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981,52
En Düşük
962,42
BIST En Aktif Hisseler13:33
|RTALB
|7,42
|85.523.955
|% 9,28
|
|BMSCH
|10,69
|79.356.172
|% 7,98
|
|BEYAZ
|9,63
|40.150.524
|% 7,60
|
|PEGYO
|1,86
|29.701.085
|% 7,51
|
|YGGYO
|22,30
|5.393.306
|% 7,11
|
|LIDFA
|11,34
|29.208.625
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|91.931.365
|% -9,98
|
|ALMAD
|2,63
|1.187.998
|% -7,72
|
|BASCM
|3,52
|228.588
|% -6,88
|
|BERA
|14,83
|325.946.426
|% -6,79
|
|THYAO
|46,12
|2.089.263.392
|% -0,13
|
|SISE
|21,48
|1.897.653.000
|% 3,87
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|EKGYO
|2,70
|689.371.298
|% 6,72
|
|EREGL
|26,64
|658.692.340
|% 0,38
|
|KRDMD
|11,06
|574.530.491
|% -0,90
|
|EKGYO
|2,70
|689.371.298
|% 6,72
|
|YKBNK
|4,31
|431.356.764
|% 0,47
|
|ODAS
|2,86
|285.170.059
|% -1,38
|
|TSKB
|1,97
|181.280.273
|% -2,48
|
|SISE
|21,48
|1.897.653.000
|% 3,87
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6099
|16,6219
|% -0,10
|
|Euro
|17,3137
|17,3405
|% -0,27
|
|Sterlin
|20,1083
|20,2092
|% -0,04
|
|Frank
|17,2602
|17,3641
|% -0,58
|
|Riyal
|4,4214
|4,4436
|% -0,03
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-6,86
|
|Altın Gr.
|968
|968
|-5,02
|
|Cumhuriyet
|6.484
|6.582
|-17,00
|
|Tam
|6.459
|6.548
|-93,00
|
|Yarım
|3.162
|3.202
|-45,00
|
|Çeyrek
|1.584
|1.600
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|20,58
|20,60
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,99
|11,01
|-0,11
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|B. Petrol
|112
|112
|-0,08
|