ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
30.06.2022 13:49
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Katılımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040297
BIST
13:472.391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -11,16
|Açılış
|: 2.401
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|Önceki Kapanış
|: 2.402
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En Düşük
2.383
13:4716,6383
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 16,7000
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|Önceki Kapanış
|: 16,7100
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16,7695
En Düşük
16,5228
13:4717,3319
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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13:47967,43
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|Açılış
|: 967,43
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|Önceki Kapanış
|: 973,00
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981,52
En Düşük
962,42
BIST En Aktif Hisseler13:45
|KRSTL
|7,70
|4.619.515
|% 9,84
|
|ALMAD
|3,11
|1.187.998
|% 9,12
|
|RTALB
|7,38
|87.948.898
|% 8,69
|
|YGGYO
|22,60
|5.795.982
|% 8,55
|
|PEGYO
|1,86
|31.043.840
|% 7,51
|
|LIDFA
|11,34
|29.566.572
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.033.586
|% -9,98
|
|BERA
|14,77
|346.265.318
|% -7,17
|
|BASCM
|3,52
|228.588
|% -6,88
|
|EKIZ
|5,61
|130.352
|% -6,81
|
|THYAO
|46,06
|2.137.148.328
|% -0,26
|
|SISE
|21,50
|2.007.710.844
|% 3,97
|
|EKGYO
|2,70
|706.378.609
|% 6,72
|
|EREGL
|26,64
|687.331.424
|% 0,38
|
|KRDMD
|11,05
|582.975.193
|% -0,99
|
|EKGYO
|2,70
|706.378.609
|% 6,72
|
|YKBNK
|4,31
|440.717.236
|% 0,47
|
|ODAS
|2,86
|290.784.545
|% -1,38
|
|SISE
|21,50
|2.007.710.844
|% 3,97
|
|TSKB
|1,96
|184.868.568
|% -2,97
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6182
|16,6385
|% 0,00
|
|Euro
|17,3008
|17,3332
|% -0,31
|
|Sterlin
|20,0923
|20,1931
|% -0,12
|
|Frank
|17,2513
|17,3552
|% -0,63
|
|Riyal
|4,4174
|4,4395
|% -0,13
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-6,99
|
|Altın Gr.
|968
|968
|-5,15
|
|Cumhuriyet
|6.478
|6.576
|-23,00
|
|Tam
|6.473
|6.561
|-80,00
|
|Yarım
|3.168
|3.208
|-39,00
|
|Çeyrek
|1.587
|1.603
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|20,50
|20,54
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|10,99
|11,01
|-0,10
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,26
|