ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
04.07.2022 13:41
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Tanıtım Formu Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041076
BIST
13:372.470
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 26,55
|Açılış
|: 2.459
|
|Önceki Kapanış
|: 2.444
|
2.475
En Düşük
2.456
13:3716,8260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0715
|Açılış
|: 16,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,8268
En Düşük
16,7215
13:3717,5963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1174
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5988
En Düşük
17,4493
13:37976,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,67
|Açılış
|: 976,72
|
|Önceki Kapanış
|: 976,05
|
979,49
En Düşük
971,40
BIST En Aktif Hisseler13:35
|OYAYO
|9,42
|7.246.815
|% 8,90
|
|MNDRS
|3,54
|20.304.955
|% 8,59
|
|BERA
|15,16
|245.240.278
|% 8,36
|
|ULUUN
|24,52
|57.105.541
|% 7,83
|
|KLKIM
|23,44
|90.302.657
|% 7,62
|
|CANTE
|40,70
|60.749.763
|% -7,84
|
|MZHLD
|87,35
|14.564.917
|% -6,13
|
|MAKIM
|15,38
|107.554.785
|% -4,94
|
|YONGA
|22,60
|36.562
|% -4,48
|
|BMSCH
|11,18
|71.786.591
|% -3,95
|
|THYAO
|49,26
|1.366.730.933
|% -0,08
|
|KOZAL
|197,50
|1.254.797.445
|% 5,61
|
|SISE
|21,84
|842.355.372
|% 2,34
|
|KOZAA
|28,62
|611.402.647
|% 2,73
|
|EREGL
|26,92
|530.720.400
|% -0,52
|
|EKGYO
|2,88
|506.069.146
|% 2,49
|
|ODAS
|2,85
|235.881.513
|% -1,38
|
|YKBNK
|4,43
|239.228.833
|% 0,45
|
|TSKB
|2,04
|89.080.372
|% -0,49
|
|DOHOL
|3,58
|143.590.523
|% 1,13
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-6,29
|
|Altın Gr.
|977
|977
|0,64
|
|Cumhuriyet
|6.526
|6.625
|9,00
|
|Tam
|6.528
|6.608
|18,00
|
|Yarım
|3.195
|3.231
|9,00
|
|Çeyrek
|1.601
|1.615
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,84
|19,87
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,75
|0,03
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,28
|