ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
09.09.2022 16:12
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Emeklilik Yatırım Fonlarına ilişkin rehberin "Risk ve Getiri Profilinin Değişmesi" başlıklı 6.8.2. no.lu maddesine göre Fon tarafından, son dört ay içerisinde haftalık bazda yapılan her bir hesaplama sonucu fonun risk değerinin birden fazla kategoride yer alması halinde, fonun risk değeri, daha sıklıkla yer aldığı kategoriye tekabül eden değer olarak belirlenir.
24.06.2022 tarihinden itibaren fonun haftalık risk değerleri "3" olarak hesaplanmaya başlamış olup, 19.08.2022 tarihinde "3" olarak değişmiştir. Yatırım yapılan piyasa koşulları dikkate alınarak fonun unvanının, 3-4 risk aralığına uygun olacak şekilde, Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu olarak değiştirilmesi amacıyla SPK'ya başvuruda bulunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061946
BIST
17:333.523
En Yüksek
|Değişim
|: 2,48%
|| 85,15
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.546
En Düşük
3.452
17:3318,2423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0193
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2238
17:3318,3364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1070
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
17:331.005,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,75
|Açılış
|: 1.005,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler17:31
|GARAN
|26,18
|2.870.799.084
|% 10,00
|
|ISCTR
|12,44
|3.968.711.873
|% 9,99
|
|HALKB
|13,76
|1.400.783.806
|% 9,99
|
|OSMEN
|38,12
|10.458.890
|% 9,98
|
|DESA
|27,98
|57.946.318
|% 9,98
|
|DIRIT
|3,25
|180.487
|% -7,67
|
|HEDEF
|9,10
|41.985.033
|% -7,24
|
|MEDTR
|24,58
|33.021.066
|% -6,75
|
|MTRKS
|35,70
|48.850.976
|% -6,40
|
|BRMEN
|3,70
|462.437
|% -5,61
|
|AKBNK
|15,98
|14.526.158.297
|% 5,48
|
|YKBNK
|9,15
|8.891.998.232
|% 7,52
|
|EREGL
|32,64
|7.980.355.830
|% 5,63
|
|THYAO
|73,55
|5.825.592.984
|% 0,75
|
|SISE
|26,30
|5.268.803.235
|% 1,54
|
|EKGYO
|5,07
|5.055.197.911
|% 3,68
|
|YKBNK
|9,15
|8.891.998.232
|% 7,52
|
|AKBNK
|15,98
|14.526.158.297
|% 5,48
|
|ISCTR
|12,44
|3.968.711.873
|% 9,99
|
|KRDMD
|14,26
|3.792.053.268
|% 9,95
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2358
|18,2415
|% 0,10
|
|Euro
|18,3360
|18,3470
|% 0,65
|
|Sterlin
|21,0443
|21,1498
|% 0,66
|
|Frank
|18,8933
|19,0071
|% 0,97
|
|Riyal
|4,8390
|4,8632
|% 0,06
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|5,69
|
|Altın Gr.
|1.006
|1.006
|4,33
|
|Cumhuriyet
|6.737
|6.839
|9,00
|
|Tam
|6.762
|6.838
|9,00
|
|Yarım
|3.295
|3.343
|5,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.670
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,71
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,95
|10,97
|0,09
|
|B. Petrol
|91,70
|91,70
|2,55
|
Seans Raporu
17:31
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-
17:46INVEO
Yüzde 7.02 oranında artışla 19.05 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 983, 406 adet işlem
-
17:45YKBNK
Yüzde 7.52 oranında artışla 9.15 lira fiyatla işlem gören hissede 988, 312, 969 adet işlem
-
17:44OSMEN
Yüzde 9.98 oranında artışla 38.12 lira fiyatla işlem gören hissede 281, 185 adet işlem
-
17:43XU100
Endeks 3, 523 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 5 üstünde . İşlem hacmi 91, 998.00 milyon TL de
-
17:43ISFIN
Yüzde 6.38 oranında artışla 8.67 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 096, 832 adet işlem