ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarEmeklilik Yatırım Fonlarına ilişkin rehberin "Risk ve Getiri Profilinin Değişmesi" başlıklı 6.8.2. no.lu maddesine göre Fon tarafından, son dört ay içerisinde haftalık bazda yapılan her bir hesaplama sonucu fonun risk değerinin birden fazla kategoride yer alması halinde, fonun risk değeri, daha sıklıkla yer aldığı kategoriye tekabül eden değer olarak belirlenir.24.06.2022 tarihinden itibaren fonun haftalık risk değerleri "3" olarak hesaplanmaya başlamış olup, 19.08.2022 tarihinde "3" olarak değişmiştir. Yatırım yapılan piyasa koşulları dikkate alınarak fonun unvanının, 3-4 risk aralığına uygun olacak şekilde, Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu olarak değiştirilmesi amacıyla SPK'ya başvuruda bulunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061946BIST