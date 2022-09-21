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ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama

21.09.2022 10:19
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama


ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Açıklamalar

Allianz Yaşam Ve Emeklilik A.Ş. Koç Holding Emekli Vakfı Birinci Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonunun 20.09.2022 tarihinde oluşan nakit ihtiyacının karşılanması amacıyla,Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'den 20.09.2022 tarihinde 21.09.2022 vadeli 10.000.000TL tutarında %23.15 oran ile gecelik kredi kullanılmasına karar verilmiştir.Kredi kullanımından doğan faiz ve vergilere karşılık gelen tutarın tamamı, fona gider olarak yansımıştır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064370


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Tam 6.693 6.799 24,00  
Yarım 3.261 3.311 12,00  
Çeyrek 1.635 1.657 6,00  
Gümüş.Ons 19,43 19,46 0,17  
Gümüş Gr. 11,41 11,42 0,07  
B. Petrol 92,70 92,70 2,08  
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