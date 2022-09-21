ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAllianz Yaşam Ve Emeklilik A.Ş. Koç Holding Emekli Vakfı Birinci Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonunun 20.09.2022 tarihinde oluşan nakit ihtiyacının karşılanması amacıyla,Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'den 20.09.2022 tarihinde 21.09.2022 vadeli 10.000.000TL tutarında %23.15 oran ile gecelik kredi kullanılmasına karar verilmiştir.Kredi kullanımından doğan faiz ve vergilere karşılık gelen tutarın tamamı, fona gider olarak yansımıştırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064370BIST