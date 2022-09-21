ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
21.09.2022 10:19
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Allianz Yaşam Ve Emeklilik A.Ş. Koç Holding Emekli Vakfı Birinci Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonunun 20.09.2022 tarihinde oluşan nakit ihtiyacının karşılanması amacıyla,Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'den 20.09.2022 tarihinde 21.09.2022 vadeli 10.000.000TL tutarında %23.15 oran ile gecelik kredi kullanılmasına karar verilmiştir.Kredi kullanımından doğan faiz ve vergilere karşılık gelen tutarın tamamı, fona gider olarak yansımıştır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064370
BIST
10:063.282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 4,71
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.284
En Düşük
3.260
10:0618,3168
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0020
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4800
|
18,3656
En Düşük
18,3024
10:0618,1770
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0773
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,3101
En Düşük
18,1148
10:06984,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,59
|Açılış
|: 984,59
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
987,04
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler10:04
|HKTM
|40,30
|8.924.576
|% 7,64
|
|ULUFA
|7,01
|6.120.332
|% 7,19
|
|ZOREN
|3,84
|86.663.910
|% 6,67
|
|ULUUN
|22,90
|23.254.908
|% 5,63
|
|CRDFA
|3,25
|5.904.576
|% 5,52
|
|ISGYO
|12,47
|3.671.156
|% -9,96
|
|TSKB
|3,58
|77.513.118
|% -9,82
|
|SKBNK
|3,17
|37.887.700
|% -8,38
|
|RODRG
|36,48
|277.978
|% -3,75
|
|IZFAS
|3,86
|714.412
|% -3,50
|
|THYAO
|71,80
|234.686.612
|% -0,90
|
|VAKBN
|8,47
|169.698.030
|% 0,47
|
|HALKB
|8,57
|160.972.323
|% 1,90
|
|SASA
|57,90
|145.347.730
|% -1,19
|
|TUPRS
|315,00
|129.709.834
|% 2,77
|
|ZOREN
|3,84
|86.663.910
|% 6,67
|
|TSKB
|3,58
|77.513.118
|% -9,82
|
|EKGYO
|3,98
|85.203.509
|% -0,75
|
|VAKBN
|8,47
|169.698.030
|% 0,47
|
|HALKB
|8,57
|160.972.323
|% 1,90
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3084
|18,3188
|% 0,00
|
|Euro
|18,1714
|18,1866
|% -0,37
|
|Sterlin
|20,7038
|20,8076
|% -0,34
|
|Frank
|18,8922
|19,0060
|% -0,08
|
|Riyal
|4,8557
|4,8801
|% 0,07
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.673
|1.673
|8,08
|
|Altın Gr.
|984
|984
|3,77
|
|Cumhuriyet
|6.645
|6.745
|3,00
|
|Tam
|6.693
|6.799
|24,00
|
|Yarım
|3.261
|3.311
|12,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.657
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,43
|19,46
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,42
|0,07
|
|B. Petrol
|92,70
|92,70
|2,08
|