ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
02.01.2023 11:16
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Tanıtım Formu Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091945
BIST
15:385.649
En Yüksek
|Değişim
|: 2,55%
|| 140,31
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.652
En Düşük
5.568
15:3818,7284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0269
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
15:3820,0391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0115
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
15:381.098,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,15
|Açılış
|: 1.098,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler15:36
|EGEEN
|6.812,30
|599.268.567
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|151.699.361
|% 10,00
|
|ULUSE
|258,50
|30.455.070
|% 10,00
|
|POLTK
|1.540,00
|16.078.032
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|21.122.178
|% 10,00
|
|PRDGS
|9,00
|233.975.481
|% -10,00
|
|COSMO
|110,00
|2.465.788
|% -8,18
|
|UMPAS
|6,85
|2.442.992
|% -7,43
|
|OTTO
|99,50
|214.397
|% -7,01
|
|ORMA
|70,10
|624.483
|% -6,66
|
|EREGL
|42,54
|6.551.432.763
|% 3,10
|
|THYAO
|145,50
|5.526.740.536
|% 3,26
|
|EKGYO
|9,39
|5.325.118.103
|% 7,56
|
|TCELL
|40,38
|4.053.097.642
|% 6,60
|
|ASELS
|63,90
|3.832.055.911
|% 2,82
|
|EKGYO
|9,39
|5.325.118.103
|% 7,56
|
|DOHOL
|11,05
|2.062.601.933
|% 4,44
|
|YKBNK
|12,05
|2.279.991.006
|% 2,03
|
|ISCTR
|13,17
|2.140.498.445
|% 3,13
|
|EREGL
|42,54
|6.551.432.763
|% 3,10
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7205
|18,7277
|% 0,14
|
|Euro
|20,0107
|20,0284
|% 0,00
|
|Sterlin
|22,5024
|22,6152
|% -0,17
|
|Frank
|20,1859
|20,3075
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9664
|4,9913
|% 0,11
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.826
|1,42
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.099
|2,31
|
|Cumhuriyet
|7.405
|7.517
|36,00
|
|Tam
|7.441
|7.500
|67,00
|
|Yarım
|3.604
|3.663
|30,00
|
|Çeyrek
|1.807
|1.831
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,46
|0,06
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
15:36
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15:51XU100
Endeks 5, 651 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 58 üstünde . İşlem hacmi 78, 325.00 milyon TL de
-
15:51ARCLK
Yüzde 5.79 oranında artışla 118.70 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 306, 003 adet işlem
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15:50INVES
Yüzde 8.37 oranında artışla 93.20 lira fiyatla işlem gören hissede 288, 297 adet işlem
-
15:48YYAPI
Yüzde 9.73 oranında artışla 2.82 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 536, 960 adet işlem
-
15:47TTKOM
Yüzde 8.39 oranında artışla 26.62 lira fiyatla işlem gören hissede 118, 997, 683 adet işlem