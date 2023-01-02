Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama

02.01.2023 11:16
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama


ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Tanıtım Formu Tadil Metni



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091945


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:385.649
Değişim :  2,55% |  140,31
Açılış :  5.568  
Önceki Kapanış :  5.509  
En Yüksek
5.652 En Düşük
5.568
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:36
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGEEN 6.812,30 599.268.567 % 10,00  
KONYA 3.773,00 151.699.361 % 10,00  
ULUSE 258,50 30.455.070 % 10,00  
POLTK 1.540,00 16.078.032 % 10,00  
BFREN 4.323,00 21.122.178 % 10,00  
daha fazla
15:36 Alış Satış %  
Dolar 18,7205 18,7277 % 0,14  
Euro 20,0107 20,0284 % 0,00  
Sterlin 22,5024 22,6152 % -0,17  
Frank 20,1859 20,3075 % 0,20  
Riyal 4,9664 4,9913 % 0,11  
daha fazla
15:36 Alış Satış %  
Altın Ons 1.824 1.826 1,42  
Altın Gr. 1.098 1.099 2,31  
Cumhuriyet 7.405 7.517 36,00  
Tam 7.441 7.500 67,00  
Yarım 3.604 3.663 30,00  
Çeyrek 1.807 1.831 15,00  
Gümüş.Ons 23,96 24,02 0,06  
Gümüş Gr. 14,42 14,46 0,06  
B. Petrol 86,00 86,00 2,54  
Seans Raporu 15:36
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru