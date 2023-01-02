ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
02.01.2023 11:18
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Tanıtım Formu Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091947
BIST
14:075.637
En Yüksek
|Değişim
|: 2,33%
|| 128,17
|Açılış
|: 5.568
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|Önceki Kapanış
|: 5.509
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5.640
En Düşük
5.568
14:0718,7276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
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|Açılış
|: 18,8800
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|Önceki Kapanış
|: 18,8600
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18,8102
En Düşük
18,6356
14:0720,0266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
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|Açılış
|: 20,1600
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|Önceki Kapanış
|: 20,1500
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20,1252
En Düşük
19,9301
14:071.099,90
En Yüksek
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|: 0,30%
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|Açılış
|: 1.099,90
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|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
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1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler14:07
|TUREX
|33,00
|139.227.889
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|151.284.331
|% 10,00
|
|ULUSE
|258,50
|30.313.671
|% 10,00
|
|YBTAS
|71.487,70
|1.644.160
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|19.029.846
|% 10,00
|
|PRDGS
|9,00
|229.016.049
|% -10,00
|
|COSMO
|110,00
|2.465.788
|% -8,18
|
|UMPAS
|6,85
|2.442.992
|% -7,43
|
|OTTO
|99,50
|214.397
|% -7,01
|
|ORMA
|70,10
|624.483
|% -6,66
|
|EREGL
|42,18
|5.051.108.015
|% 2,23
|
|THYAO
|144,40
|3.871.329.101
|% 2,48
|
|ASELS
|63,70
|3.238.371.418
|% 2,49
|
|TCELL
|40,28
|3.186.137.816
|% 6,34
|
|EKGYO
|8,98
|2.516.470.916
|% 2,86
|
|EKGYO
|8,98
|2.516.470.916
|% 2,86
|
|YKBNK
|12,06
|1.927.127.625
|% 2,12
|
|ISCTR
|13,16
|1.927.760.559
|% 3,05
|
|DOHOL
|10,88
|1.466.483.098
|% 2,84
|
|AKFGY
|5,70
|687.062.055
|% 7,95
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7210
|18,7276
|% 0,14
|
|Euro
|19,9973
|20,0266
|% 0,00
|
|Sterlin
|22,4932
|22,6060
|% -0,21
|
|Frank
|20,1756
|20,2971
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9639
|4,9888
|% 0,06
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.826
|1,42
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.100
|3,03
|
|Cumhuriyet
|7.402
|7.514
|33,00
|
|Tam
|7.437
|7.497
|64,00
|
|Yarım
|3.601
|3.662
|29,00
|
|Çeyrek
|1.806
|1.830
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|