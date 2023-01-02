ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
02.01.2023 11:22
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Tanıtım Formu Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091950
BIST
15:445.653
En Yüksek
|Değişim
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|Önceki Kapanış
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18,8102
En Düşük
18,6356
15:4420,0262
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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15:441.098,86
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|: 1.096,58
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1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler15:42
|ULUSE
|258,50
|30.456.104
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|151.793.686
|% 10,00
|
|EGEEN
|6.812,30
|599.268.567
|% 10,00
|
|POLTK
|1.540,00
|16.078.032
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|21.122.178
|% 10,00
|
|PRDGS
|9,00
|234.134.007
|% -10,00
|
|COSMO
|110,00
|2.465.788
|% -8,18
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|UMPAS
|6,85
|2.442.992
|% -7,43
|
|OTTO
|99,50
|214.397
|% -7,01
|
|ORMA
|70,10
|624.483
|% -6,66
|
|EREGL
|42,50
|6.682.305.439
|% 3,01
|
|THYAO
|145,30
|5.567.020.696
|% 3,12
|
|EKGYO
|9,43
|5.371.806.393
|% 8,02
|
|TCELL
|40,38
|4.084.829.174
|% 6,60
|
|ASELS
|63,85
|3.856.769.082
|% 2,74
|
|EKGYO
|9,43
|5.371.806.393
|% 8,02
|
|YKBNK
|12,03
|2.345.204.905
|% 1,86
|
|DOHOL
|11,04
|2.065.648.472
|% 4,35
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|ISCTR
|13,16
|2.150.914.323
|% 3,05
|
|PETKM
|20,36
|3.297.931.434
|% 2,00
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7195
|18,7302
|% 0,15
|
|Euro
|20,0086
|20,0259
|% -0,01
|
|Sterlin
|22,4908
|22,6036
|% -0,22
|
|Frank
|20,1740
|20,2955
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9643
|4,9892
|% 0,07
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.824
|1.826
|1,42
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.099
|2,31
|
|Cumhuriyet
|7.405
|7.517
|36,00
|
|Tam
|7.441
|7.500
|67,00
|
|Yarım
|3.604
|3.663
|30,00
|
|Çeyrek
|1.807
|1.831
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,46
|0,06
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|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
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