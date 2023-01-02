ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
02.01.2023 12:34
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Tanıtım Formu Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092015
BIST
13:325.636
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
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|Açılış
|: 5.568
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
5.568
13:3218,7309
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 18,8800
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|Önceki Kapanış
|: 18,8600
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18,8102
En Düşük
18,6356
13:3220,0228
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
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|Açılış
|: 20,1600
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|Önceki Kapanış
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20,1252
En Düşük
19,9301
13:321.100,16
En Yüksek
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|Açılış
|: 1.100,16
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|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
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1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler13:30
|KONYA
|3.773,00
|150.446.725
|% 10,00
|
|ULUSE
|258,50
|29.934.193
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|18.852.603
|% 10,00
|
|POLTK
|1.540,00
|15.280.312
|% 10,00
|
|YBTAS
|71.485,00
|1.501.185
|% 10,00
|
|PRDGS
|9,00
|226.922.667
|% -10,00
|
|UMPAS
|6,80
|2.281.770
|% -8,11
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|ORMA
|70,00
|251.831
|% -6,79
|
|ULAS
|11,00
|2.336.263
|% -5,17
|
|MARTI
|7,60
|61.103.023
|% -5,12
|
|EREGL
|42,26
|4.747.202.418
|% 2,42
|
|THYAO
|144,20
|3.522.081.409
|% 2,34
|
|ASELS
|63,90
|3.132.877.786
|% 2,82
|
|TCELL
|40,40
|3.029.725.655
|% 6,65
|
|SISE
|44,74
|2.441.613.345
|% 4,24
|
|EKGYO
|8,95
|2.196.944.465
|% 2,52
|
|YKBNK
|12,04
|1.768.862.564
|% 1,95
|
|ISCTR
|13,17
|1.824.744.694
|% 3,13
|
|DOHOL
|10,83
|1.253.784.896
|% 2,36
|
|EREGL
|42,26
|4.747.202.418
|% 2,42
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7149
|18,7181
|% 0,09
|
|Euro
|19,9919
|20,0267
|% 0,00
|
|Sterlin
|22,5045
|22,6174
|% -0,16
|
|Frank
|20,1807
|20,3023
|% 0,18
|
|Riyal
|4,9649
|4,9898
|% 0,08
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.827
|2,68
|
|Altın Gr.
|1.099
|1.100
|3,49
|
|Cumhuriyet
|7.395
|7.507
|26,00
|
|Tam
|7.436
|7.496
|63,00
|
|Yarım
|3.601
|3.661
|28,00
|
|Çeyrek
|1.806
|1.830
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
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