ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
18.01.2023 08:51
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Allianz Yaşam Ve Emeklilik A.Ş. Birinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonunun 16.01.2023 tarihinde oluşan nakit ihtiyacının karşılanması amacıyla,Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'den 16.01.2023 tarihinde 17.01.2023 vadeli 21.800.000TL tutarında %15.95 oran ile gecelik kredi kullanılmasına karar verilmiştir. Kredi kullanımından doğan faiz ve vergilere karşılık gelen tutarın tamamı, fona gider olarak yansımıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102876
BIST
18:055.315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.223
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.339
En Düşük
5.194
18:0518,7911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0236
|Açılış
|: 19,0480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0250
|
18,8085
En Düşük
18,6816
18:0520,2792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0184
|Açılış
|: 20,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,3135
En Düşük
20,1554
18:051.147,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -4,82
|Açılış
|: 1.147,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.154,81
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|72,50
|16.220.133
|% 0,00
|
|ADESE
|1,72
|127.679.014
|% 0,00
|
|AEFES
|57,10
|259.029.447
|% 0,00
|
|AFYON
|7,42
|86.382.474
|% 0,00
|
|AGYO
|5,23
|12.284.995
|% 0,00
|
|ACSEL
|72,50
|16.220.133
|% 0,00
|
|ADESE
|1,72
|127.679.014
|% 0,00
|
|AEFES
|57,10
|259.029.447
|% 0,00
|
|AFYON
|7,42
|86.382.474
|% 0,00
|
|AGYO
|5,23
|12.284.995
|% 0,00
|
|EREGL
|40,90
|12.057.697.752
|% 0,00
|
|KRDMD
|19,60
|11.188.056.863
|% 0,00
|
|THYAO
|147,40
|10.947.731.089
|% 0,00
|
|TUPRS
|569,60
|6.267.438.393
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,59
|5.287.426.168
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,59
|5.287.426.168
|% 0,00
|
|KRDMD
|19,60
|11.188.056.863
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,79
|3.532.074.638
|% 0,00
|
|EREGL
|40,90
|12.057.697.752
|% 0,00
|
|VAKBN
|10,45
|2.942.535.055
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7774
|18,7911
|% 0,13
|
|Euro
|20,2609
|20,2792
|% 0,09
|
|Sterlin
|23,0228
|23,1382
|% 0,17
|
|Frank
|20,2795
|20,4016
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9860
|5,0111
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|-11,08
|
|Altın Gr.
|1.146
|1.146
|-6,46
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|11,00
|
|Tam
|7.770
|7.841
|-43,00
|
|Yarım
|3.786
|3.837
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.899
|1.918
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,95
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,44
|-0,00
|
|B. Petrol
|86,84
|86,84
|0,92
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ENSRI
Yüzde 6.46 oranında artışla 28.34 lira fiyatla işlem gören hissede 847, 841 adet işlem
-
17:58GRSEL
Yüzde 8.17 oranında artışla 14.69 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 133, 191 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, TUPRS, EKGYO
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 74, 9 artarak (% 1.62 ) 4, 708
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, PCILT, GESAN, ARCLK, SEGYO, ISGYO, BEYAZ, SOKE, PRDGS, ARMDA