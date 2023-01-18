ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAllianz Yaşam Ve Emeklilik A.Ş. Birinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonunun 16.01.2023 tarihinde oluşan nakit ihtiyacının karşılanması amacıyla,Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'den 16.01.2023 tarihinde 17.01.2023 vadeli 21.800.000TL tutarında %15.95 oran ile gecelik kredi kullanılmasına karar verilmiştir. Kredi kullanımından doğan faiz ve vergilere karşılık gelen tutarın tamamı, fona gider olarak yansımıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102876BIST