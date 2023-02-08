ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
08.02.2023 22:44
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine ilişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "Olağanüstü Durumlar" başlıklı 27. Maddesinin 2. Fıkrasına göre, yaşadığımız doğal afet nedeniyle fon kurulu, 08.02.2023 tarihinden 15.02.2023 tarihine kadar fonun birim pay değerlerinin hesaplanmamasına ve fon paylarının alım satımının durdurulmasına karar vermiştir. Bu kapsamda, söz konusu fonların Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu işlemleri de durdurulmuştur.
Bilgilerinize arz ederiz
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111758
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0011
|Açılış
|: 19,0880
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0800
|
18,8329
En Düşük
18,8061
10:4220,1793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0006
|Açılış
|: 20,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
20,1914
En Düşük
20,1179
10:421.134,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,55
|Açılış
|: 1.134,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.135,12
|
1.135,89
En Düşük
1.134,57
BIST En Aktif Hisseler10:42
|NUHCM
|124,00
|1.488
|% 8,77
|
|ONCSM
|91,90
|6.157
|% 7,55
|
|NIBAS
|16,36
|4.090
|% 3,94
|
|DIRIT
|5,65
|164
|% 2,73
|
|MMCAS
|4,75
|480
|% 2,15
|
|YEOTK
|48,60
|486
|% -10,00
|
|VKING
|32,76
|98
|% -10,00
|
|ULUUN
|23,40
|983
|% -10,00
|
|RUBNS
|18,56
|93
|% -9,99
|
|HEKTS
|25,04
|401
|% -9,99
|
|ISDMR
|33,36
|45.629.506
|% 0,00
|
|ARSAN
|8,00
|13.803.836
|% 0,00
|
|HATEK
|9,35
|4.076.251
|% 0,00
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% 0,00
|
|ROYAL
|6,80
|462.015
|% 0,00
|
|ARSAN
|8,00
|13.803.836
|% 0,00
|
|ISDMR
|33,36
|45.629.506
|% 0,00
|
|HATEK
|9,35
|4.076.251
|% 0,00
|
|KERVN
|0,72
|123.008
|% -5,26
|
|ROYAL
|6,80
|462.015
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8229
|18,8284
|% 0,00
|
|Euro
|20,1551
|20,1679
|% -0,05
|
|Sterlin
|22,6492
|22,7628
|% -0,02
|
|Frank
|20,3565
|20,4791
|% -0,04
|
|Riyal
|5,0006
|5,0257
|% -0,05
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|0,38
|
|Altın Gr.
|1.135
|1.136
|0,44
|
|Cumhuriyet
|7.673
|7.789
|21,00
|
|Tam
|7.702
|7.767
|1,00
|
|Yarım
|3.763
|3.801
|1,00
|
|Çeyrek
|1.881
|1.900
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,30
|22,33
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,49
|13,51
|0,00
|
|B. Petrol
|85,10
|85,10
|1,41
|
Seans Raporu
10:42
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