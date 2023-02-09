ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.02.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarEmeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine ilişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "Olağanüstü Durumlar" başlıklı 27. Maddesinin 2. Fıkrasına göre, yaşadığımız doğal afet nedeniyle fon kurulu, 08.02.2023 tarihinden itibaren 5 iş günü olacak şekilde fon paylarının alım satımının durdurulmasına karar vermiştir. Bu kapsamda, fonun Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu (BEFAS) işlemleri de durdurulmuştur.Bilgilerinize arz ederizhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112371BIST