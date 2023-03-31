ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
31.03.2023 16:34
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Katılımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130312
BIST
17:294.841
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -54,90
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.882
En Düşük
4.791
17:2919,1849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0173
|Açılış
|: 19,4380
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,3439
En Düşük
19,1514
17:2920,8842
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0542
|Açılış
|: 21,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1400
|
21,1194
En Düşük
20,8447
17:291.219,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,07
|Açılış
|: 1.219,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.217,03
BIST En Aktif Hisseler17:27
|EKSUN
|86,50
|43.899.183
|% 9,98
|
|DERIM
|10,69
|63.972.500
|% 9,98
|
|OYLUM
|3,64
|36.037.588
|% 9,97
|
|OYAYO
|10,61
|7.854.642
|% 9,95
|
|KRGYO
|15,38
|27.366.391
|% 9,94
|
|AKFYE
|17,10
|2.459.567.295
|% -10,00
|
|ALFAS
|283,50
|1.144.571.541
|% -10,00
|
|ISKUR
|675.000,00
|675.000
|% -10,00
|
|DGGYO
|42,94
|3.872.286
|% -9,98
|
|BVSAN
|65,90
|667.799.846
|% -9,97
|
|ASTOR
|52,60
|2.511.834.075
|% -1,87
|
|AKFYE
|17,10
|2.459.567.295
|% -10,00
|
|KOZAL
|21,44
|2.387.925.938
|% 2,39
|
|TUPRS
|529,00
|2.203.195.671
|% -1,86
|
|EREGL
|35,48
|1.889.819.666
|% -1,22
|
|SKBNK
|2,52
|744.837.310
|% 7,69
|
|ALBRK
|2,88
|433.572.347
|% 2,49
|
|AKFYE
|17,10
|2.459.567.295
|% -10,00
|
|ISCTR
|13,09
|1.808.474.036
|% -3,18
|
|KOZAL
|21,44
|2.387.925.938
|% 2,39
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1804
|19,1844
|% 0,09
|
|Euro
|20,8872
|20,9020
|% -0,17
|
|Sterlin
|23,6714
|23,7901
|% -0,03
|
|Frank
|20,9488
|21,0750
|% 0,21
|
|Riyal
|5,0948
|5,1203
|% 0,06
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.978
|-2,46
|
|Altın Gr.
|1.221
|1.221
|0,77
|
|Cumhuriyet
|8.241
|8.366
|84,00
|
|Tam
|8.242
|8.331
|13,00
|
|Yarım
|4.041
|4.077
|7,00
|
|Çeyrek
|2.020
|2.038
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,98
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,83
|14,85
|0,10
|
|B. Petrol
|79,25
|79,25
|0,65
|
Seans Raporu
17:27
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17:42XU100
Endeks 4, 821 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 54 altında . İşlem hacmi 39, 049.00 milyon TL de
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17:41ESCOM
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17:40YYLGD
Yüzde -4.69 oranında düşüşle 30.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 651, 405 adet işlem
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17:38EUREN
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17:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, HEKTS, AKSEN