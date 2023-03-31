ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
31.03.2023 17:01
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Katılımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130376
BIST
17:304.853
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -42,96
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.882
En Düşük
4.791
17:3019,1849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0173
|Açılış
|: 19,4380
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,3439
En Düşük
19,1514
17:3020,8842
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0542
|Açılış
|: 21,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1400
|
21,1194
En Düşük
20,8447
17:301.219,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,07
|Açılış
|: 1.219,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.217,03
BIST En Aktif Hisseler17:30
|EKSUN
|86,50
|43.943.038
|% 9,98
|
|DERIM
|10,69
|63.994.436
|% 9,98
|
|OYLUM
|3,64
|36.066.082
|% 9,97
|
|OYAYO
|10,61
|7.854.653
|% 9,95
|
|KRGYO
|15,38
|27.366.391
|% 9,94
|
|AKFYE
|17,10
|2.460.479.494
|% -10,00
|
|ISKUR
|675.000,00
|675.000
|% -10,00
|
|DGGYO
|42,94
|3.872.286
|% -9,98
|
|BVSAN
|65,90
|667.960.906
|% -9,97
|
|IHAAS
|148,10
|22.236.228
|% -9,97
|
|ASTOR
|52,70
|2.523.434.132
|% -1,68
|
|AKFYE
|17,10
|2.460.479.494
|% -10,00
|
|KOZAL
|21,44
|2.395.257.686
|% 2,39
|
|TUPRS
|528,60
|2.214.702.964
|% -1,93
|
|EREGL
|35,52
|1.898.628.964
|% -1,11
|
|SKBNK
|2,53
|748.756.786
|% 8,12
|
|ALBRK
|2,88
|435.031.324
|% 2,49
|
|ISCTR
|13,12
|1.830.819.151
|% -2,96
|
|AKFYE
|17,10
|2.460.479.494
|% -10,00
|
|KOZAL
|21,44
|2.395.257.686
|% 2,39
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1816
|19,1849
|% 0,09
|
|Euro
|20,8783
|20,8842
|% -0,26
|
|Sterlin
|23,6674
|23,7861
|% -0,04
|
|Frank
|20,9490
|21,0752
|% 0,21
|
|Riyal
|5,0953
|5,1208
|% 0,07
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.977
|-3,39
|
|Altın Gr.
|1.221
|1.221
|0,63
|
|Cumhuriyet
|8.241
|8.366
|84,00
|
|Tam
|8.242
|8.332
|14,00
|
|Yarım
|4.040
|4.077
|7,00
|
|Çeyrek
|2.020
|2.038
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,96
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,81
|14,83
|0,09
|
|B. Petrol
|79,30
|79,30
|0,70
|
Seans Raporu
17:30
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17:45PCILT
Yüzde -7.20 oranında düşüşle 25.26 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 241, 723 adet işlem
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17:44EMKEL
Yüzde -7.19 oranında düşüşle 9.30 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 481, 450 adet işlem
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17:42XU100
Endeks 4, 821 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 54 altında . İşlem hacmi 39, 049.00 milyon TL de
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17:41ESCOM
Yüzde -7.35 oranında düşüşle 30.52 lira fiyatla işlem gören hissede 462, 057 adet işlem
-
17:40YYLGD
Yüzde -4.69 oranında düşüşle 30.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 651, 405 adet işlem