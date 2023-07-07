ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
07.07.2023 17:27
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Ata Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun 06.07.2023 tarihinde oluşan nakit ihtiyacının karşılanması amacıyla, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş' den 06.07.2023 tarihinde 07.07.2023 vadeli 1.550.000-TL tutarında ve %22,30 oran ile 1 günlük kredi kullanılmasına karar verilmiştir. Kredi kullanımından doğan faiz ve vergilere karşılık gelen tutarın tamamı, Fonun portföy yöneticisi olan ATA Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından karşılanmış olup söz konusu kredi kullanımı nedeniyle fona herhangi bir gider yansımamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167417
BIST
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17:516.203
En Düşük
|Değişim
|: 1,01%
|| 62,12
|Açılış
|: 6.140
|
|Önceki Kapanış
|: 6.141
|
6.117
En Yüksek
6.223
17:5126,0671
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0057
|Açılış
|: 26,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2082
En Düşük
26,0011
17:5128,6110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1871
|Açılış
|: 28,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,7006
En Düşük
28,1922
17:511.618,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 16,24
|Açılış
|: 1.618,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.602,62
|
1.619,73
En Düşük
1.599,18
BIST En Aktif Hisseler17:51
|SKTAS
|3,75
|1.182.047
|% 33,93
|
|HKTM
|55,00
|192.998.774
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,39
|476.422
|% 10,00
|
|FORTE
|45,38
|685.350.898
|% 9,99
|
|EUPWR
|104,00
|1.693.777.674
|% 9,99
|
|IHAAS
|29,98
|210.661.614
|% -9,97
|
|MACKO
|88,30
|342.405.911
|% -8,97
|
|KLNMA
|11,50
|971.338
|% -8,22
|
|YAYLA
|7,16
|152.895.860
|% -5,42
|
|PETUN
|59,95
|40.747.241
|% -4,31
|
|ASTOR
|83,85
|8.227.699.967
|% 7,71
|
|THYAO
|216,00
|6.240.167.348
|% -0,28
|
|EKGYO
|8,43
|5.179.989.169
|% 6,17
|
|EREGL
|39,04
|4.262.641.123
|% 1,67
|
|TUPRS
|90,70
|3.498.923.962
|% 3,01
|
|EKGYO
|8,43
|5.179.989.169
|% 6,17
|
|ZOREN
|3,56
|571.465.669
|% -0,28
|
|DOHOL
|11,01
|1.542.031.229
|% 6,07
|
|YKBNK
|12,93
|1.768.247.817
|% -0,69
|
|KRDMD
|24,30
|2.742.322.340
|% 4,92
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0488
|26,0671
|% -0,02
|
|Euro
|28,5090
|28,6110
|% 0,66
|
|Sterlin
|33,3079
|33,4749
|% 0,54
|
|Frank
|29,1518
|29,3274
|% 0,47
|
|Riyal
|6,9237
|6,9585
|% -0,12
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|21,79
|
|Altın Gr.
|1.615
|1.615
|12,73
|
|Cumhuriyet
|10.772
|10.935
|14,00
|
|Tam
|10.418
|10.666
|0,00
|
|Yarım
|5.217
|5.358
|1,00
|
|Çeyrek
|2.617
|2.679
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,10
|23,12
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|19,31
|19,34
|0,27
|
|B. Petrol
|77,44
|77,44
|0,94
|