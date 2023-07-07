ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAllianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Ata Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun 06.07.2023 tarihinde oluşan nakit ihtiyacının karşılanması amacıyla, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş' den 06.07.2023 tarihinde 07.07.2023 vadeli 1.550.000-TL tutarında ve %22,30 oran ile 1 günlük kredi kullanılmasına karar verilmiştir. Kredi kullanımından doğan faiz ve vergilere karşılık gelen tutarın tamamı, Fonun portföy yöneticisi olan ATA Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından karşılanmış olup söz konusu kredi kullanımı nedeniyle fona herhangi bir gider yansımamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167417BIST