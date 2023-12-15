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ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama

15.12.2023 08:49
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama


ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225984


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YGYO 3,26 43.798.769 % 0,00  
VANGD 24,60 6.848.590 % 0,00  
VAKKO 78,65 107.121.161 % 0,00  
VESTL 49,78 214.488.174 % 0,00  
VKGYO 1,81 73.872.984 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 29,0285 29,0506 % 0,31  
Euro 31,8964 31,9507 % 0,09  
Sterlin 36,9249 37,1101 % 0,16  
Frank 33,3354 33,5362 % 0,18  
Riyal 7,7143 7,7530 % 0,24  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,08 24,11 % 0,66  
Platin 957,84 961,61 % 0,66  
Paladyum 1.095,39 1.097,93 % 0,66  
Brent Pet. 76,79 76,79 % 0,66  
Altın Ons 2.036,04 2.036,34 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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