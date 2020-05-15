ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )Türkçeİç Tüzük (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarİçtüzük Tadil MetniSermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2020 tarih ve E.4091 sayılı yazısına istinaden ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde (TTSG) ilan işlemlerinin ileri bir tarihte yapılması kaydıyla ilan ile yürürlüğe konulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845252BIST