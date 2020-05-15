ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
15.05.2020 09:35
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İçtüzük Tadil Metni
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2020 tarih ve E.4091 sayılı yazısına istinaden ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde (TTSG) ilan işlemlerinin ileri bir tarihte yapılması kaydıyla ilan ile yürürlüğe konulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845252
BIST
11:211.120
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -5,07
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.125
En Düşük
1.116
11:217,3224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0338
|Açılış
|: 7,3570
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3240
En Düşük
7,2632
11:218,6622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0238
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7300
|
8,6931
En Düşük
8,6034
11:21453,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,47
|Açılış
|: 453,99
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
459,85
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler11:21
|CASA
|31,26
|71.335
|% 9,99
|
|TLMAN
|17,42
|8.022.271
|% 9,97
|
|MZHLD
|17,40
|185.362
|% 9,85
|
|TRCAS
|3,71
|32.103.184
|% 9,76
|
|EGCEY
|1,08
|85.010
|% 9,09
|
|TKURU
|80,10
|2.464.615
|% -10,00
|
|CRDFA
|5,77
|1.305.930
|% -9,98
|
|NIBAS
|19,05
|25.794
|% -9,97
|
|QNBFL
|132,10
|4.032.263
|% -9,77
|
|MEGAP
|3,60
|190.151
|% -9,55
|
|PETKM
|4,48
|1.384.746.125
|% 5,91
|
|TUPRS
|88,50
|1.186.572.945
|% 2,97
|
|RTALB
|58,55
|316.254.095
|% 0,60
|
|ZOREN
|2,83
|258.441.844
|% 6,79
|
|SISE
|6,22
|224.235.420
|% -0,80
|
|PETKM
|4,48
|1.384.746.125
|% 5,91
|
|ZOREN
|2,83
|258.441.844
|% 6,79
|
|EKGYO
|2,04
|176.336.584
|% -0,97
|
|CEMAS
|1,64
|71.895.679
|% 1,23
|
|YKBNK
|2,14
|87.959.713
|% -1,83
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3183
|7,3224
|% 0,46
|
|Euro
|8,6520
|8,6622
|% 0,28
|
|Sterlin
|9,5518
|9,5997
|% 0,27
|
|Frank
|7,9879
|8,0360
|% 0,62
|
|Riyal
|1,9464
|1,9561
|% 0,38
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|3,56
|
|Altın Gr.
|454
|454
|1,47
|
|Cumhuriyet
|3.104
|3.151
|-50,00
|
|Tam
|3.081
|3.161
|-46,57
|
|Yarım
|1.489
|1.529
|-22,53
|
|Çeyrek
|747
|764
|-11,26
|
|Gümüş.Ons
|26,83
|26,87
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|0,01
|
|B. Petrol
|44,98
|44,98
|-0,39
|