ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
26.06.2020 09:52
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İçtüzük Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853041
BIST
11:08115.019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 879,96
|Açılış
|: 115.117
|
|Önceki Kapanış
|: 114.139
|
115.327
En Düşük
114.950
11:086,8566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 41,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 41,0500
|
6,8572
En Düşük
6,8444
11:087,6980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0050
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
7,7000
En Düşük
7,6816
11:083,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,01
|Açılış
|: 3,93
|
|Önceki Kapanış
|: 3,93
|
3,94
En Düşük
3,90
BIST En Aktif Hisseler
|ORGE
|6,97
|76.787.259
|% 9,94
|
|VKFYO
|2,73
|3.256.064
|% 9,64
|
|AYEN
|5,31
|103.594.930
|% 9,48
|
|SARKY
|6,84
|13.035.061
|% 8,92
|
|AKSUE
|11,95
|17.440.466
|% 8,05
|
|HALKS
|3,75
|24.964
|% -9,86
|
|BASCM
|3,61
|20.137
|% -6,96
|
|LUKSK
|15,09
|428.358
|% -4,85
|
|YKGYO
|4,03
|35.666.776
|% -4,50
|
|RTALB
|29,22
|14.679.253
|% -4,13
|
|ISFIN
|4,20
|475.945.405
|% 3,96
|
|KRDMD
|3,07
|314.297.346
|% 1,99
|
|ODAS
|2,33
|201.763.572
|% 2,19
|
|THYAO
|12,58
|190.525.337
|% 1,29
|
|GARAN
|8,28
|159.663.011
|% 0,73
|
|ISFIN
|4,20
|475.945.405
|% 3,96
|
|KRDMD
|3,07
|314.297.346
|% 1,99
|
|ODAS
|2,33
|201.763.572
|% 2,19
|
|IHLGM
|1,61
|138.334.765
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,86
|59.672.533
|% -1,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4844
|8,5269
|% -0,04
|
|Frank
|7,2043
|7,2477
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|0,72
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,02
|
|Cumhuriyet
|2.519
|2.540
|-0,20
|
|Tam
|2.592
|2.606
|-0,20
|
|Yarım
|1.259
|1.275
|-0,10
|
|Çeyrek
|630
|638
|-0,10
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,83
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|0,01
|
|B. Petrol
|41,49
|41,49
|0,44
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Seans Raporu
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11:19
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