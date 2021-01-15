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ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)

15.01.2021 12:50



ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )

Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)

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İçtüzük Tadil Metni




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902566


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13:04 Alış Satış %  
Altın Ons 1.854 1.854 6,89  
Altın Gr. 441 441 3,34  
Cumhuriyet 2.921 2.965 12,00  
Tam 2.907 2.981 12,50  
Yarım 1.405 1.442 6,05  
Çeyrek 705 721 3,03  
Gümüş.Ons 25,43 25,46 -0,09  
Gümüş Gr. 6,05 6,06 0,00  
B. Petrol 55,52 55,52 -0,90  
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