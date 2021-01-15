ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
15.01.2021 12:50
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902566
BIST
13:061.543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,86
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.548
En Düşük
1.532
13:067,4001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0392
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,4248
En Düşük
7,3521
13:068,9833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0150
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
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9,0047
En Düşük
8,9346
13:06440,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,12
|Açılış
|: 440,67
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
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442,38
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler13:04
|SODSN
|35,20
|742.579
|% 10,00
|
|PKENT
|1.076,90
|2.003.288
|% 10,00
|
|POLTK
|481,10
|2.343.919
|% 9,99
|
|TKURU
|332,70
|1.939.308
|% 9,98
|
|KSTUR
|208,20
|773.047
|% 9,98
|
|CASA
|121,50
|130.127
|% -10,00
|
|SUMAS
|68,45
|363.127
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|34.685.720
|% -9,98
|
|INTEM
|44,54
|819.714
|% -9,98
|
|UZERB
|78,10
|2.630.096
|% -9,97
|
|SISE
|7,96
|1.302.347.860
|% 2,98
|
|EKGYO
|2,49
|1.062.077.377
|% 0,40
|
|DOHOL
|3,55
|945.384.402
|% -2,20
|
|KRDMD
|6,61
|759.608.892
|% 3,12
|
|THYAO
|13,23
|735.218.439
|% -0,23
|
|EKGYO
|2,49
|1.062.077.377
|% 0,40
|
|DOHOL
|3,55
|945.384.402
|% -2,20
|
|SKBNK
|1,62
|300.468.643
|% -1,22
|
|TSKB
|1,88
|327.400.351
|% 0,53
|
|SISE
|7,96
|1.302.347.860
|% 2,98
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3910
|7,3934
|% 0,44
|
|Euro
|8,9719
|8,9773
|% 0,10
|
|Sterlin
|10,0529
|10,1033
|% 0,02
|
|Frank
|8,2957
|8,3457
|% 0,37
|
|Riyal
|1,9644
|1,9742
|% 0,39
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|6,89
|
|Altın Gr.
|441
|441
|3,34
|
|Cumhuriyet
|2.921
|2.965
|12,00
|
|Tam
|2.907
|2.981
|12,50
|
|Yarım
|1.405
|1.442
|6,05
|
|Çeyrek
|705
|721
|3,03
|
|Gümüş.Ons
|25,43
|25,46
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,00
|
|B. Petrol
|55,52
|55,52
|-0,90
|