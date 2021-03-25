ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
25.03.2021 13:10
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İçtüzük tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920405
BIST
13:401.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,25
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.433
En Düşük
1.409
13:407,9528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0318
|Açılış
|: 7,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,9969
En Düşük
7,8757
13:409,4545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0696
|Açılış
|: 9,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
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9,5060
En Düşük
9,3073
13:40441,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,19
|Açılış
|: 441,99
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
445,48
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler13:40
|KSTUR
|314,60
|485.742
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|82.801
|% 10,00
|
|FADE
|17,39
|50.944.041
|% 9,99
|
|TGSAS
|18,82
|27.691.075
|% 9,99
|
|IDEAS
|80,95
|5.859.566
|% 9,99
|
|SELGD
|4,30
|146.223
|% -9,47
|
|PEKGY
|2,06
|103.954.982
|% -6,36
|
|EMNIS
|23,50
|246.333
|% -6,00
|
|KUTPO
|53,95
|52.070.715
|% -4,93
|
|SODSN
|41,50
|146.432
|% -4,60
|
|GARAN
|7,12
|1.733.056.363
|% -1,11
|
|SASA
|47,46
|1.052.148.732
|% 0,34
|
|KOZAL
|121,20
|617.534.584
|% 2,02
|
|KRDMD
|6,73
|520.050.937
|% 0,45
|
|TUPRS
|96,20
|505.692.678
|% 4,45
|
|GARAN
|7,12
|1.733.056.363
|% -1,11
|
|SKBNK
|1,20
|145.169.123
|% 0,84
|
|TSKB
|1,42
|150.546.364
|% -2,74
|
|YKBNK
|2,21
|208.485.664
|% -0,90
|
|EKGYO
|1,91
|165.299.465
|% 0,00
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9460
|7,9528
|% 0,40
|
|Euro
|9,4242
|9,4545
|% 0,74
|
|Sterlin
|10,8694
|10,9239
|% 0,56
|
|Frank
|8,4587
|8,5096
|% 0,31
|
|Riyal
|2,1122
|2,1228
|% 0,28
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|-3,75
|
|Altın Gr.
|442
|442
|0,44
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|15,00
|
|Tam
|2.916
|2.992
|11,59
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|5,61
|
|Çeyrek
|707
|724
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,90
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,34
|63,34
|-1,07
|