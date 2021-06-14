ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
14.06.2021 09:00
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942069
BIST
18:051.461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
0
En Düşük
0
18:058,3211
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,0731
|Açılış
|: 8,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3900
|
8,3938
En Düşük
8,3126
18:0510,0765
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,0867
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1500
|
10,1706
En Düşük
10,0616
18:05501,29
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -5,47
|Açılış
|: 501,32
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
501,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BASGZ
|9,67
|1.060.790.692
|% 0,00
|
|BASGZ
|9,67
|1.060.790.692
|% 0,00
|
|BASGZ
|9,67
|1.060.790.692
|% 0,00
|
|BASGZ
|9,67
|1.060.790.692
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3214
|8,3258
|% -0,81
|
|Euro
|10,0718
|10,0818
|% -0,80
|
|Sterlin
|11,7830
|11,8421
|% -0,21
|
|Frank
|9,2818
|9,3377
|% -0,31
|
|Riyal
|2,2271
|2,2383
|% -0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-16,56
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-5,13
|
|Cumhuriyet
|3.355
|3.406
|-13,00
|
|Tam
|3.339
|3.421
|-53,01
|
|Yarım
|1.614
|1.655
|-25,64
|
|Çeyrek
|809
|828
|-12,82
|
|Gümüş.Ons
|27,78
|27,82
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,48
|7,50
|-0,05
|
|B. Petrol
|73,08
|73,08
|0,39
|