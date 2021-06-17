ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
17.06.2021 08:58
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942757
BIST
11:371.426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -4,86
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.429
En Düşük
1.422
11:378,6363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0205
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,6540
En Düşük
8,6029
11:3710,3306
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0113
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3908
En Düşük
10,3070
11:37501,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,56
|Açılış
|: 501,47
|
|Önceki Kapanış
|: 502,03
|
505,92
En Düşük
500,62
BIST En Aktif Hisseler11:37
|IDGYO
|5,50
|1.491.310
|% 10,00
|
|TKURU
|126,60
|4.547.688
|% 9,99
|
|UZERB
|50,55
|806.576
|% 9,94
|
|UMPAS
|1,45
|76.508
|% 9,85
|
|RALYH
|3,44
|904.176
|% 8,52
|
|BERA
|18,81
|15.281.451
|% -10,00
|
|MERIT
|16,48
|43.491
|% -9,99
|
|BAGFS
|17,26
|42.839
|% -9,96
|
|YESIL
|2,12
|108.041.386
|% -8,62
|
|KLNMA
|20,80
|42.432
|% -5,28
|
|THYAO
|14,57
|576.422.900
|% 1,75
|
|GARAN
|8,37
|283.896.845
|% 0,12
|
|EKGYO
|2,22
|254.955.534
|% 0,00
|
|BOBET
|5,54
|235.001.655
|% 1,84
|
|KOZAL
|125,40
|188.243.066
|% -0,95
|
|EKGYO
|2,22
|254.955.534
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,22
|140.209.464
|% -0,45
|
|YESIL
|2,12
|108.041.386
|% -8,62
|
|BOBET
|5,54
|235.001.655
|% 1,84
|
|THYAO
|14,57
|576.422.900
|% 1,75
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6347
|8,6363
|% 0,24
|
|Euro
|10,3245
|10,3306
|% -0,11
|
|Sterlin
|12,0319
|12,0923
|% 0,16
|
|Frank
|9,4147
|9,4714
|% -0,32
|
|Riyal
|2,2937
|2,3052
|% 0,14
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-3,97
|
|Altın Gr.
|501
|502
|-0,48
|
|Cumhuriyet
|3.383
|3.434
|-11,00
|
|Tam
|3.364
|3.449
|-10,72
|
|Yarım
|1.626
|1.668
|-5,19
|
|Çeyrek
|816
|834
|-2,60
|
|Gümüş.Ons
|26,82
|26,84
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,45
|7,46
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,12
|74,12
|-0,27
|