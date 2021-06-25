ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
25.06.2021 07:02
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944046
BIST
18:051.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
0
En Düşük
0
18:058,6901
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0186
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,7087
En Düşük
8,6813
18:0510,3893
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0166
|Açılış
|: 10,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4087
En Düşük
10,3697
18:05497,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,20
|Açılış
|: 497,19
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
498,21
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHGZT
|1,02
|3.779.640
|% 0,00
|
|IHGZT
|1,02
|3.779.640
|% 0,00
|
|IHGZT
|1,02
|3.779.640
|% 0,00
|
|IHGZT
|1,02
|3.779.640
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6871
|8,6903
|% -0,21
|
|Euro
|10,3822
|10,3916
|% -0,14
|
|Sterlin
|12,0741
|12,1346
|% -0,13
|
|Frank
|9,4378
|9,4946
|% -0,12
|
|Riyal
|2,3112
|2,3228
|% -0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|4,17
|
|Altın Gr.
|497
|497
|-0,36
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.352
|10,00
|
|Tam
|3.286
|3.371
|11,35
|
|Yarım
|1.588
|1.631
|5,48
|
|Çeyrek
|797
|815
|2,74
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,20
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,03
|
|B. Petrol
|75,71
|75,71
|0,15
|