ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
09.12.2021 09:43
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 01.04.2021 tarihinde yayınlanan Katılım Esaslı Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Genelge'ye uyum kapsamında söz konusu fonların içtüzük, izahname ve tanıtım formlarının ilgili bölümlerinde güncellemeler yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982233
BIST
18:052.005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
0
En Düşük
0
18:0513,7235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0362
|Açılış
|: 13,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,7399
En Düşük
13,6067
18:0515,5952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0454
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,5952
En Düşük
15,4514
18:05785,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,74
|Açılış
|: 785,57
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
787,96
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAHOL
|14,44
|758.814.174
|% 0,00
|
|TBORG
|23,88
|1.405.187
|% 0,00
|
|TRCAS
|4,33
|41.635.836
|% 0,00
|
|SNGYO
|4,10
|132.932.344
|% 0,00
|
|TGSAS
|17,00
|82.701.652
|% 0,00
|
|SAHOL
|14,44
|758.814.174
|% 0,00
|
|TBORG
|23,88
|1.405.187
|% 0,00
|
|TRCAS
|4,33
|41.635.836
|% 0,00
|
|SNGYO
|4,10
|132.932.344
|% 0,00
|
|TGSAS
|17,00
|82.701.652
|% 0,00
|
|THYAO
|20,38
|5.042.658.955
|% 0,00
|
|GARAN
|11,98
|4.910.143.946
|% 0,00
|
|SISE
|14,89
|4.617.806.966
|% 0,00
|
|KRDMD
|9,88
|2.692.992.515
|% 0,00
|
|ASELS
|23,90
|2.670.541.616
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,54
|1.952.456.961
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,63
|1.592.158.286
|% 0,00
|
|GARAN
|11,98
|4.910.143.946
|% 0,00
|
|TSKB
|1,64
|622.868.745
|% 0,00
|
|SISE
|14,89
|4.617.806.966
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7180
|13,7235
|% 0,26
|
|Euro
|15,5547
|15,5952
|% 0,29
|
|Sterlin
|18,0140
|18,1043
|% -0,05
|
|Frank
|14,7909
|14,8800
|% -0,05
|
|Riyal
|3,6333
|3,6515
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|0,11
|
|Altın Gr.
|787
|787
|2,63
|
|Cumhuriyet
|5.198
|5.276
|25,00
|
|Tam
|5.177
|5.308
|24,69
|
|Yarım
|2.502
|2.568
|11,95
|
|Çeyrek
|1.255
|1.284
|5,97
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,44
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,89
|9,91
|0,03
|
|B. Petrol
|76,29
|76,29
|0,47
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BRISA
Yüzde 5.31 oranında artışla 33.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 826, 978 adet işlem
-
17:58BEYAZ
Yüzde 9.95 oranında artışla 10.17 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 280, 292 adet işlem
-
17:57BOSSA
Yüzde 6.02 oranında artışla 32.74 lira fiyatla işlem gören hissede 556, 111 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 5 artarak (% 1.45 ) 1, 783
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATATP, PCILT, HEKTS, BEYAZ, METUR, BAGFS, MZHLD, NIBAS, RNPOL, RALYH