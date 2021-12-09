ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
09.12.2021 10:00
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 01.04.2021 tarihinde yayınlanan Katılım Esaslı Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Genelge'ye uyum kapsamında söz konusu fonların içtüzük, izahname ve tanıtım formlarının ilgili bölümlerinde güncellemeler yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982266
BIST
14:192.045
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 40,60
|Açılış
|: 2.010
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.049
En Düşük
2.010
14:1913,7755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0882
|Açılış
|: 13,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,7809
En Düşük
13,6067
14:1915,6195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0697
|Açılış
|: 15,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,6252
En Düşük
15,4514
14:19789,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 4,78
|Açılış
|: 788,76
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
791,56
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler14:17
|POLTK
|495,50
|15.776.048
|% 9,99
|
|RALYH
|15,30
|5.329.633
|% 9,99
|
|ISBIR
|60,55
|4.848.905
|% 9,99
|
|RNPOL
|14,47
|1.793.036
|% 9,95
|
|ORMA
|36,24
|267.140
|% 9,95
|
|QNBFB
|47,04
|2.738.434
|% -9,97
|
|PCILT
|15,12
|425.515.168
|% -9,95
|
|QNBFL
|85,50
|1.155.276
|% -9,95
|
|SELVA
|9,54
|64.853.697
|% -9,32
|
|MIATK
|29,84
|96.280.396
|% -4,85
|
|PCILT
|15,12
|425.515.168
|% -9,95
|
|BERA
|12,17
|181.747.733
|% 6,66
|
|TEZOL
|17,03
|132.333.158
|% 1,07
|
|GESAN
|21,22
|126.198.227
|% -0,47
|
|BASGZ
|14,07
|118.005.481
|% -1,40
|
|PEKGY
|1,09
|79.313.866
|% -4,39
|
|MOBTL
|1,74
|52.872.149
|% 0,58
|
|PCILT
|15,12
|425.515.168
|% -9,95
|
|HEDEF
|5,04
|105.936.268
|% 3,07
|
|TURSG
|5,96
|117.975.961
|% 1,02
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7657
|13,7686
|% 0,59
|
|Euro
|15,5999
|15,6163
|% 0,43
|
|Sterlin
|18,0879
|18,1787
|% 0,37
|
|Frank
|14,8613
|14,9509
|% 0,43
|
|Riyal
|3,6573
|3,6756
|% 0,68
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|-2,06
|
|Altın Gr.
|789
|789
|4,12
|
|Cumhuriyet
|5.218
|5.297
|21,00
|
|Tam
|5.195
|5.327
|18,29
|
|Yarım
|2.511
|2.577
|8,84
|
|Çeyrek
|1.259
|1.288
|4,43
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,34
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,88
|0,00
|
|B. Petrol
|75,44
|75,44
|-0,38
|
Seans Raporu
14:17
daha fazla
-
14:30TIRE
Yüzde 7.31 oranında artışla 11.60 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 107, 583 adet işlem
-
14:28TKFEN
Yüzde 5.73 oranında artışla 23.24 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 296, 377 adet işlem
-
14:27TKFEN
Yüzde 5.82 oranında artışla 23.26 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 270, 762 adet işlem
-
14:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, TCELL, DOHOL
-
14:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, SISE, TKFEN