ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
07.01.2022 09:08
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İçtüzük Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989682
BIST
11:052.022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 14,34
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
2.020
11:0513,8381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0038
|Açılış
|: 13,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9039
En Düşük
13,7400
11:0515,6510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0064
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7087
En Düşük
15,5317
11:05796,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 2,44
|Açılış
|: 796,03
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
800,70
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler11:05
|DOBUR
|113,40
|5.850.079
|% 9,99
|
|UZERB
|51,20
|1.132.083
|% 9,97
|
|BRMEN
|2,12
|155.551
|% 9,84
|
|RODRG
|18,23
|401.443
|% 8,77
|
|KRSTL
|3,80
|17.066.437
|% 6,74
|
|ELITE
|19,84
|59.558.913
|% -9,98
|
|SODSN
|27,52
|242.671
|% -9,95
|
|SUMAS
|80,35
|164.959
|% -5,36
|
|IHAAS
|10,59
|2.087.661
|% -3,90
|
|SANFM
|27,84
|1.644.805
|% -3,00
|
|GARAN
|11,62
|784.694.580
|% 1,22
|
|THYAO
|24,82
|697.415.051
|% -0,16
|
|EREGL
|30,54
|654.803.041
|% 1,13
|
|KRDMD
|10,91
|520.600.278
|% 3,02
|
|SISE
|15,00
|512.372.817
|% 1,01
|
|YKBNK
|3,55
|258.858.849
|% 1,72
|
|GARAN
|11,62
|784.694.580
|% 1,22
|
|KRDMD
|10,91
|520.600.278
|% 3,02
|
|PETKM
|9,61
|463.600.767
|% 2,45
|
|TSKB
|1,54
|59.955.757
|% 1,99
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8098
|13,8381
|% -0,03
|
|Euro
|15,6212
|15,6510
|% 0,04
|
|Sterlin
|18,6220
|18,7154
|% 0,04
|
|Frank
|14,9241
|15,0140
|% 0,08
|
|Riyal
|3,6652
|3,6836
|% 0,01
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|1,69
|
|Altın Gr.
|794
|794
|0,07
|
|Cumhuriyet
|5.257
|5.336
|-4,00
|
|Tam
|5.230
|5.367
|-4,40
|
|Yarım
|2.528
|2.596
|-2,13
|
|Çeyrek
|1.268
|1.298
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,12
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,77
|9,78
|-0,07
|
|B. Petrol
|82,43
|82,43
|0,44
|
Seans Raporu
11:05
daha fazla
-
11:20BFREN
Yüzde 4.86 oranında artışla 1, 226.90 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 851 adet işlem
-
11:19HURGZ
Yüzde 5.58 oranında artışla 2.08 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 049, 082 adet işlem
-
11:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, PGSUS, FROTO
-
11:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, PETKM, YKBNK
-
11:17XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 38 artarak (% 1.13 ) 1, 820