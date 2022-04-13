ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
13.04.2022 09:47
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019934
BIST
18:052.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.464
|
0
En Düşük
0
18:0514,5812
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0174
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6054
En Düşük
14,5551
18:0515,8273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0169
|Açılış
|: 15,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9750
|
15,8590
En Düşük
15,7853
18:05922,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,25
|Açılış
|: 922,36
|
|Önceki Kapanış
|: 922,11
|
926,29
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ENKAI
|16,28
|102.826.785
|% 3,17
|
|YKBNK
|5,18
|3.377.050.625
|% 2,34
|
|GENIL
|16,23
|39.194.964
|% 2,31
|
|SRVGY
|83,90
|15.314.206
|% 0,00
|
|TRGYO
|6,89
|212.062.964
|% 0,00
|
|UFUK
|17,80
|152.424
|% 0,00
|
|SNGYO
|7,45
|84.828.324
|% 0,00
|
|SRVGY
|83,90
|15.314.206
|% 0,00
|
|TCELL
|22,32
|402.197.207
|% 0,00
|
|THYAO
|37,24
|5.849.963.772
|% 0,00
|
|THYAO
|37,24
|5.849.963.772
|% 0,00
|
|GARAN
|13,73
|4.811.530.060
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,18
|3.377.050.625
|% 2,34
|
|AKBNK
|9,11
|3.292.102.783
|% 0,00
|
|SISE
|17,27
|2.832.619.402
|% 0,00
|
|ODAS
|2,27
|1.707.686.319
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,18
|3.377.050.625
|% 2,34
|
|EKGYO
|2,72
|1.428.093.783
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,93
|1.889.647.596
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,11
|3.292.102.783
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5766
|14,5812
|% -0,12
|
|Euro
|15,7991
|15,8273
|% 0,11
|
|Sterlin
|18,8914
|18,9861
|% -0,06
|
|Frank
|15,5548
|15,6485
|% -0,10
|
|Riyal
|3,8762
|3,8956
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.967
|0,40
|
|Altın Gr.
|924
|924
|1,70
|
|Cumhuriyet
|6.137
|6.229
|31,00
|
|Tam
|6.107
|6.259
|38,60
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|18,67
|
|Çeyrek
|1.480
|1.514
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|25,45
|25,47
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,97
|0,06
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,43
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SELGD
Yüzde 5.37 oranında artışla 4.51 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 098, 533 adet işlem
-
17:58GLRYH
Yüzde 4.71 oranında artışla 2.67 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 926, 983 adet işlem
-
17:57MIPAZ
Yüzde 4.30 oranında artışla 7.04 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 292, 504 adet işlem
-
17:56TRILC
Yüzde 5.29 oranında artışla 9.35 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 243, 469 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 2, 466 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 55, 605.00 milyon TL de